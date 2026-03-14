L’equipaggio di Cappello di Paglia continua a conquistare spazio anche nelle collezioni dedicate al mondo delle action figure. Tra i personaggi più amati della ciurma troviamo senza dubbio Sanji, il carismatico cuoco del Going Merry prima e della Thousand Sunny poi, famoso tanto per il suo talento culinario quanto per il suo devastante stile di combattimento basato sui calci.

Tratto dall’anime One Piece, andiamo oggi a mostrarvi la splendida figure di Sanji in versione Romance Dawn, realizzata da Bandai per la celebre linea SH Figuarts di Tamashii Nations. Questa versione ripropone il personaggio con il suo iconico completo elegante: giacca, camicia e cravatta, visto nelle prime fasi dell’avventura, mantenendo quel mix di classe, ironia e determinazione che lo ha reso uno dei membri più riconoscibili dei Pirati di Cappello di Paglia.

Chi è Sanji?

Sanji è uno dei membri più iconici della ciurma di Monkey D. Luffy in One Piece. Nella fase iniziale della storia, legata al periodo Romance Dawn e alla saga dell’East Blue, il personaggio viene introdotto come il talentuoso cuoco del ristorante galleggiante Baratie, dove lavora sotto la guida dello chef pirata Zeff. Dopo l’incontro con Luffy e gli eventi che coinvolgono il ristorante, Sanji decide di unirsi ai Pirati di Cappello di Paglia, iniziando il viaggio alla ricerca dell’All Blue, il mare leggendario dove si incontrano tutte le specie di pesci del mondo.

Il personaggio si distingue per il suo stile elegante, rappresentato dal classico abito nero con camicia e cravatta e dal celebre ciuffo biondo che copre uno degli occhi. In combattimento utilizza esclusivamente le gambe, praticando uno stile basato su calci potenti e acrobatici, poiché considera le mani troppo preziose per rischiare di danneggiarle: per lui, infatti, servono solo per cucinare.

Packaging

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Il packaging della Sanji Romance Dawn SH Figuarts si presenta con il classico stile pulito ed elegante che contraddistingue le uscite della linea Tamashii Nations dedicate a One Piece. La scatola è compatta e ben organizzata, con una grafica che richiama immediatamente l’estetica dell’anime e che permette di avere una chiara anteprima del contenuto.

Sul fronte della confezione troviamo una ampia finestra trasparente che mette in bella mostra la figure e buona parte degli accessori inclusi. Questa soluzione è particolarmente apprezzata dai collezionisti perché consente di osservare subito la qualità dello sculpt e delle espressioni facciali senza dover aprire la scatola. Accanto alla finestra troviamo una grande illustrazione fotografica di Sanji, raffigurato con il suo iconico completo elegante mentre regge un piatto, un richiamo diretto al suo ruolo di cuoco dei Pirati di Cappello di Paglia.

La parte inferiore del front box ospita invece i loghi ufficiali della linea SH Figuarts, di Bandai e Tamashii Nations, accompagnati dal nome del personaggio con la dicitura “Sanji - Romance Dawn”, elemento che aiuta a identificare subito questa specifica versione del personaggio.

Il retro della confezione è invece dedicato alla presentazione delle potenzialità della figure. Qui troviamo diverse immagini promozionali che mostrano Sanji in varie pose dinamiche, pensate per evidenziare la posabilità e il sistema di articolazioni tipico della linea SH Figuarts. Le foto mettono in risalto soprattutto i celebri calci acrobatici del personaggio, una scelta perfettamente coerente con il suo stile di combattimento.

Sempre sul retro vengono mostrati anche alcuni primi piani delle espressioni alternative, utili per capire fin da subito la varietà di configurazioni disponibili per il volto del personaggio. Non manca inoltre una breve sezione informativa dedicata alla filosofia della linea SH Figuarts – Simple Style & Heroic Action, accompagnata dalle consuete informazioni tecniche e legali.

Blister

Una volta aperta la confezione, troviamo il classico blister trasparente sagomato tipico della linea SH Figuarts, progettato per mantenere ogni componente ben saldo e perfettamente visibile. La disposizione degli elementi è ordinata e permette di individuare immediatamente sia la figure che i vari accessori inclusi, rendendo l’esperienza di unboxing piacevole e intuitiva anche per chi è abituato a cambiare spesso configurazione alla propria figure.

Tra gli aspetti più interessanti di questa release spicca senza dubbio la ricca dotazione di accessori, pensata per rappresentare al meglio le diverse sfaccettature del personaggio. All’interno del blister troviamo infatti quattro volti intercambiabili, ognuno caratterizzato da un’espressione ben definita: si passa da una più rilassata e ironica, perfettamente in linea con il lato più leggero del personaggio, fino ad arrivare a espressioni decisamente più aggressive e combattive, ideali per ricreare le scene d’azione tratte da One Piece.

A supportare ulteriormente la varietà espositiva troviamo anche diverse mani alternative, che permettono di personalizzare la figure in base alla scena che si vuole rappresentare. Che si tratti di una posa più elegante o di una configurazione pensata per il combattimento, le opzioni non mancano e contribuiscono a rendere la figure decisamente versatile.

Completano la dotazione due piatti da portata, un accessorio che richiama immediatamente il ruolo di cuoco dei Pirati di Cappello di Paglia, insieme a un paio di agganci sostitutivi per le cosce. Questi ultimi sono particolarmente interessanti perché permettono di migliorare la resa delle pose dinamiche, facilitando la realizzazione dei celebri calci acrobatici di Sanji visti nell’anime.

A rendere il tutto ancora più interessante troviamo anche una piccola chicca pensata per i collezionisti più attenti: all’interno della confezione è presente un volto alternativo per la figure di Luffy Romance Dawn, un extra che permette di arricchire ulteriormente il display di chi possiede già l’altra uscita della linea e vuole ricreare scene iconiche dell’equipaggio.

Aspetto e posabilità

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Entriamo ora nel vivo con l’analisi della figure vera e propria. La Sanji SH Figuarts Romance Dawn si presenta come una figure completamente articolata, alta circa 15,5 cm, perfettamente in linea con la scala della linea SH Figuarts dedicata a One Piece. Fin dal primo sguardo si percepisce l’attenzione riservata alla realizzazione complessiva, con un livello di dettaglio che soddisfa anche chi è ormai abituato agli standard qualitativi di Tamashii Nations.

La cura nei dettagli è uno degli elementi che caratterizza maggiormente questa release. Lungo tutto il corpo della figure troviamo numerosi punti di articolazione, integrati con discrezione nella struttura del modello. Questo sistema consente di ottenere una buona libertà di movimento, rendendo possibile ricreare con facilità molte delle pose dinamiche e delle tecniche di combattimento tipiche del personaggio, basate soprattutto sui celebri calci acrobatici che lo contraddistinguono nella serie.

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Dal punto di vista estetico, la figure riesce a catturare perfettamente l’eleganza di Sanji. Il personaggio viene riprodotto con la sua postura slanciata, il classico completo scuro doppiopetto e proporzioni equilibrate che rispettano il design visto nell’anime. Anche la scultura del volto appare ben definita e coerente con il modello originale, con il caratteristico ciuffo biondo che copre uno degli occhi reso in maniera convincente.

Per quanto riguarda la colorazione, la figure si inserisce pienamente nei canoni della linea SH Figuarts. La pittura risulta pulita e uniforme, fedele agli schemi cromatici del personaggio, anche se non presenta particolari sfumature o lavorazioni complesse. Si tratta comunque di una scelta coerente con lo stile dell’anime, che punta più sulla precisione dei colori che su effetti pittorici elaborati.

Particolarmente riuscite risultano le espressioni dei volti intercambiabili, che riprendono con grande precisione le diverse sfaccettature del personaggio. Le linee del viso, i dettagli degli occhi e le espressioni più esagerate, soprattutto quelle legate ai momenti più comici, sono rese con grande fedeltà rispetto a quanto visto nel manga e nell’anime.

Conclusioni

Con Sanji Romance Dawn SH Figuarts, Bandai e Tamashii Nations portano sugli scaffali dei collezionisti una figure che riesce a rappresentare molto bene uno dei personaggi più amati di One Piece. Questa versione del cuoco dei Pirati di Cappello di Paglia punta soprattutto su fedeltà al design originale, ottima posabilità e una buona dotazione di volti intercambiabili, elementi che permettono di ricreare diverse situazioni ispirate direttamente all’anime.

In definitiva, Sanji Romance Dawn SH Figuarts si rivela una release estremamente riuscita, capace di integrarsi perfettamente con le altre figure dedicate alla ciurma di Luffy. Per i fan di One Piece e per i collezionisti della linea Tamashii Nations si tratta di un pezzo quasi imprescindibile, ideale per completare la formazione iniziale dei Pirati di Cappello di Paglia.

Sanji SH Figuarts sarà presto disponibile per l'acquisto in Italia, sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.