Se state cercando un televisore di grande formato con tecnologia all'avanguardia, il Samsung Smart TV 75'' QE75QN74FATXZT Neo QLED 4K è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Grazie al processore NQ4 AI Gen2 e alla tecnologia Quantum Matrix Slim con Mini LED, questo TV offre immagini ultra definite con contrasti eccezionali. Potete portarvelo a casa a 1.247€ invece di 1.799€, con uno sconto del 31%, un'occasione perfetta per chi desidera un'esperienza visiva e sonora di alto livello nel proprio salotto.

Prodotto in caricamento

Smart TV Samsung 75'', chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Samsung Neo QLED da 75 pollici è l'acquisto ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in un vero centro di intrattenimento di ultima generazione. Vi cattureranno immediatamente gli appassionati di cinema che cercano un'esperienza visiva cinematografica grazie alla tecnologia Quantum Matrix con Mini LED, capace di offrire contrasti ultra definiti e neri profondi. È perfetto anche per i gamer esigenti: il Motion Xcelerator a 144 Hz garantisce immagini fluide e reattive, mentre il Gaming Hub permette di accedere ai vostri giochi preferiti senza console aggiuntive. Con uno sconto del 31%, questa smart TV rappresenta un investimento intelligente per famiglie numerose o per chi ama invitare amici a guardare eventi sportivi e film sul grande schermo.

Se siete alla ricerca di un dispositivo che integri perfettamente tutti i vostri contenuti digitali, questo modello soddisfa pienamente questa esigenza grazie allo Smart Hub e all'integrazione SmartThings per il controllo dei dispositivi smart della casa. Il processore NQ4 AI Gen2 con upscaling 4K valorizza anche i contenuti a risoluzione inferiore, mentre funzioni innovative come Click to Search e AI Mode ottimizzano automaticamente immagine e suono. L'audio OTS Lite con supporto Q-Symphony crea un'esperienza sonora immersiva tridimensionale, particolarmente apprezzata da chi non vuole rinunciare a un impianto audio di qualità. Il design AirSlim elegante e minimalista si adatta perfettamente ad ambienti moderni e raffinati.

Il Samsung QE75QN74FATXZT Neo QLED 4K vi conquisterà con il suo processore NQ4 AI Gen2 e la rivoluzionaria tecnologia Quantum Matrix Slim con Mini LED, che garantisce contrasti ultra definiti e colori vividi. Tra le funzioni AI spiccano il Click to Search per informazioni istantanee e l'AI Mode che ottimizza automaticamente immagine e suono.

Vedi offerta su Amazon