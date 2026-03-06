Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Samsung Galaxy S26, lo smartphone AI con 512GB di memoria, fotocamera da 50 MP, batteria da 4300 mAh e ben 3 anni di garanzia. Realizzato con telaio Armor Aluminium e vetro Gorilla Glass Victus 2, garantisce resistenza e prestazioni elevate. Oggi lo trovate a soli 979€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 1229€.

Samsung Galaxy S26, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy S26 è il compagno ideale per chi cerca uno smartphone di fascia alta capace di soddisfare esigenze professionali e creative al tempo stesso. È particolarmente consigliato a fotografi appassionati e content creator, grazie alla fotocamera da 50 MP, all'Assistente Foto e al Creative Studio potenziati dall'intelligenza artificiale. Chi lavora in mobilità apprezzerà il processore avanzato e il sistema di raffreddamento intelligente, che garantiscono prestazioni elevate anche durante sessioni intensive.

Questo dispositivo si rivolge anche a chi cerca durabilità e affidabilità nel lungo periodo: il telaio in Armor Aluminium, il vetro Gorilla Glass Victus 2 e la resistenza IP68 lo rendono adatto a qualsiasi ambiente. La garanzia di 3 anni offre ulteriore tranquillità, mentre la batteria da 4300 mAh con ricarica rapida assicura autonomia costante. A 979€ invece di 1229€, rappresenta un'opportunità concreta per chi vuole il meglio senza compromessi.

