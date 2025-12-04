Il Mercusys TP-Link Halo H60X è in offerta su Amazon a soli 29,99€ invece di 39,99€. Questo router mesh WiFi 6 vi garantisce velocità fino a 1500 Mbps e una copertura eccezionale fino a 230m², perfetto per eliminare le zone morte in casa. Con uno sconto del 25%, portate a casa tecnologia WiFi 6 a un prezzo imbattibile. Potrete connettere oltre 100 dispositivi e gestire facilmente la rete tramite app, con controllo parentale incluso per monitorare l'attività online dei vostri figli.

Prodotto in caricamento

Router Mesh WiFi 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mercusys Halo H60X è la soluzione ideale per chi desidera eliminare definitivamente le zone morte del WiFi in casa e godere di una connessione stabile in ogni angolo. Con una copertura fino a 230 m² e la tecnologia WiFi 6 Mesh, questo router è perfetto per famiglie numerose o per chi lavora in smart working e necessita di una rete affidabile. Se avete molti dispositivi connessi simultaneamente – smartphone, tablet, smart TV, console e dispositivi domotici – questo router può gestire oltre 100 dispositivi senza compromettere le prestazioni. Particolarmente indicato per genitori che vogliono monitorare e controllare l'accesso online dei figli grazie al controllo parentale integrato.

La capacità di roaming senza interruzioni rende questo dispositivo perfetto per chi si sposta frequentemente tra le stanze durante videochiamate o streaming, garantendo che la connessione passi automaticamente al segnale migliore senza disconnessioni. Con velocità fino a 1500 Mbps e porte Gigabit per connessioni cablate ultra-rapide, soddisfa le esigenze di gamer, professionisti e appassionati di streaming in alta definizione. La gestione tramite app MERCUSYS semplifica la configurazione anche per utenti meno esperti, mentre il prezzo scontato a 29,99€ lo rende un investimento accessibile per chi cerca prestazioni premium senza spendere una fortuna.

Il Mercusys Halo H60X è un router mesh con tecnologia WiFi 6 che offre velocità combinate fino a 1500 Mbps, suddivise tra la banda a 5 GHz (1201 Mbps) e quella a 2,4 GHz (300 Mbps). Progettato per coprire fino a 230 m², elimina le zone morte e supporta oltre 100 dispositivi connessi simultaneamente.

Vedi offerta su Amazon