Il Mercusys TP-Link Halo H60X è in offerta su Amazon a soli 29,99€ invece di 39,99€. Questo router mesh WiFi 6 vi garantisce velocità fino a 1500 Mbps e una copertura eccezionale fino a 230m², perfetto per eliminare le zone morte in casa. Con uno sconto del 25%, portate a casa tecnologia WiFi 6 a un prezzo imbattibile. Potrete connettere oltre 100 dispositivi e gestire facilmente la rete tramite app, con controllo parentale incluso per monitorare l'attività online dei vostri figli.
Router Mesh WiFi 6, chi dovrebbe acquistarlo?
Il Mercusys Halo H60X è la soluzione ideale per chi desidera eliminare definitivamente le zone morte del WiFi in casa e godere di una connessione stabile in ogni angolo. Con una copertura fino a 230 m² e la tecnologia WiFi 6 Mesh, questo router è perfetto per famiglie numerose o per chi lavora in smart working e necessita di una rete affidabile. Se avete molti dispositivi connessi simultaneamente – smartphone, tablet, smart TV, console e dispositivi domotici – questo router può gestire oltre 100 dispositivi senza compromettere le prestazioni. Particolarmente indicato per genitori che vogliono monitorare e controllare l'accesso online dei figli grazie al controllo parentale integrato.
La capacità di roaming senza interruzioni rende questo dispositivo perfetto per chi si sposta frequentemente tra le stanze durante videochiamate o streaming, garantendo che la connessione passi automaticamente al segnale migliore senza disconnessioni. Con velocità fino a 1500 Mbps e porte Gigabit per connessioni cablate ultra-rapide, soddisfa le esigenze di gamer, professionisti e appassionati di streaming in alta definizione. La gestione tramite app MERCUSYS semplifica la configurazione anche per utenti meno esperti, mentre il prezzo scontato a 29,99€ lo rende un investimento accessibile per chi cerca prestazioni premium senza spendere una fortuna.
Il Mercusys Halo H60X è un router mesh con tecnologia WiFi 6 che offre velocità combinate fino a 1500 Mbps, suddivise tra la banda a 5 GHz (1201 Mbps) e quella a 2,4 GHz (300 Mbps). Progettato per coprire fino a 230 m², elimina le zone morte e supporta oltre 100 dispositivi connessi simultaneamente.