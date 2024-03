Questo monitor AOC 24" 165 Hz può essere vostro a MENO DI 140€! -26%

Le Offerte di Primavera di Amazon sono ufficialmente iniziate e, fino al 25 marzo, sarà possibile beneficiare di straordinarie opportunità di acquisto su un'ampia selezione di prodotti di ogni categoria disponibile sul marketplace. Tra i tanti articoli oggi in sconto, vi segnaliamo il monitor AOC Gaming 24G2SP, attualmente in offerta su Amazon a soli 139,99€, rispetto al prezzo più basso recente di 188,25€, consentendo di usufruire di un risparmio del 26%.

Monitor AOC Gaming 24G2SP, colore: nero/rosso, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor AOC Gaming 24G2SP si rivela una scelta eccellente per i giocatori che cercano di migliorare significativamente la loro esperienza di gioco senza compromessi in termini di prestazioni o comfort. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 165 Hz e al tempo di risposta di appena 1 ms, questo monitor garantisce una visualizzazione super fluida e un'immersione visiva ottimale. Inoltre, la tecnologia FreeSync Premium assicura una sincronizzazione perfetta tra la frequenza di aggiornamento del monitor e quella della scheda grafica, eliminando di fatto il problema del tearing e dello stuttering che possono rovinare l'esperienza ludica.

Con una risoluzione Full HD, un pannello IPS che offre angoli di visione ampi e colori vivaci, insieme alla possibilità di regolare l'altezza del monitor per una maggiore ergonomia, AOC Gaming 24G2SP è ideale per i giocatori che passano molte ore di fronte allo schermo e desiderano mantenere un comfort visivo ottimale. Il supporto per tecnologie come il Flicker Free e il Low Blue Mode, inoltre, contribuisce a ridurre l'affaticamento degli occhi durante sessioni prolungate di gioco.

Attualmente disponibile al prezzo promozionale di 139,99€, il monitor AOC Gaming 24G2SP rappresenta una scelta eccezionale per i giocatori alla ricerca di alte prestazioni senza compromessi sul comfort e sulla qualità visiva. Con una garanzia del produttore di 3 anni, questo monitor non solo migliora significativamente l'esperienza di gioco, ma offre anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

