Prezzo TOP su Prince of Persia: The Lost Crown per PS5: lo paghi SOLO 40€!

Prince of Persia: The Lost Crown si è imposto come uno dei giochi più apprezzati nel 2024, grazie alla sua capacità di bilanciare perfettamente elementi nostalgici e novità, attirando sia gli aficionados storici della serie sia i giocatori alle prime armi. Attualmente, è possibile acquistare il gioco per PS5 a un prezzo ridotto di soli 40,99€, anziché quello originale di 49,99€, beneficiando così di uno sconto del 18%.

Prince of Persia: The Lost Crown, chi dovrebbe acquistarlo?

Ubisoft ha rinnovato la storica saga di Prince of Persia con The Lost Crown, introducendo un'estetica modernizzata e una narrazione inedita. Immergendovi nel ruolo di Sargon, un nuovo eroe, vi avventurerete in una storia epica nell'antica Persia, utilizzando poteri temporali unici per affrontare creature mitologiche e nemici vari.

Questa ultima aggiunta alla saga segna un nuovo capitolo entusiasmante, ideale sia per i veterani sia per i nuovi venuti incuriositi dalla serie. Nonostante mantenga l'anima di un action platformer in 2.5D, il gioco espande l'esperienza con esplorazioni di nuove ambientazioni, interazioni con personaggi inediti e l'acquisizione di nuove abilità. Inoltre, lungo il percorso vi aspettano enigmi e puzzle da risolvere che vi porteranno alla scoperta di un tesoro segreto.

Prince of Persia: The Lost Crown si distingue per un gameplay che intreccia elementi di azione, avventura e mistero, ambientato in un mondo ispirato alla Persia antica, ricco di sfide fisiche, enigmi da decifrare, una trama coinvolgente e scenari esotici. Queste caratteristiche rendono il gioco una scelta ideale per gli appassionati di avventure e per chi è alla ricerca di una nuova epopea mitologica da scoprire, soprattutto considerando il vantaggio del prezzo scontato!

