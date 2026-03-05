Su Instant Gaming è disponibile un'ottima offerta su Pokémon Pokopia, il nuovo titolo dedicato all'amato universo Pokémon. Potranno acquistarlo a soli 64,99€ invece di 69,99€, con uno sconto del 7%, risparmiando direttamente sul prezzo di listino. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per tutti i fan della serie!

Pokémon Pokopia, chi dovrebbe acquistarlo?

Pokémon Pokopia è il titolo ideale per tutti gli appassionati della celebre saga dei mostriciattoli tascabili, dai fan di lunga data ai nuovi giocatori che vogliono avvicinarsi all'universo Pokémon. Il gioco si rivolge in particolare a chi ama le avventure ricche di esplorazione e collegamento con le creature iconiche del franchise, offrendo un'esperienza coinvolgente e adatta a tutte le età.

Con uno sconto del 7% rispetto al prezzo originale, acquistarlo ora su Instant Gaming a 64,99€ rappresenta un'ottima opportunità per chi desidera arricchire la propria collezione senza rinunciare alla qualità. È una scelta perfetta per soddisfare la voglia di avventura, esplorazione e competizione che da sempre caratterizza il mondo Pokémon, regalando ore di intrattenimento sia in modalità solitaria che in compagnia.

Pokémon Pokopia è un titolo dedicato all'amato universo Pokémon, pensato per offrire un'esperienza coinvolgente e appassionante. Perfetto per i fan della serie, vi permetterà di immergervi nel mondo dei Pokémon con meccaniche di gioco entusiasmanti.

