Il PNY SSD CS3150 XLR8 Gaming EPIC-X RGB da 2TB è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 48%. Questo SSD M.2 NVMe PCIe Gen5 offre prestazioni straordinarie fino a 12.000 MB/s in lettura e 11.000 MB/s in scrittura, perfetto per il gaming estremo. Il dissipatore di calore a doppia ventola con illuminazione RGB personalizzabile mantiene le temperature sotto controllo. Potete portarlo a casa a soli 179,50€ invece di 341,75€, con garanzia di 5 anni.

Prodotto in caricamento

SSD PNY CS3150, chi dovrebbe acquistarlo?

Il PNY CS3150 XLR8 Gaming EPIC-X RGB è la scelta ideale per gamer professionisti e content creator che non accettano compromessi in termini di prestazioni. Con velocità di lettura fino a 12.000 MB/s e scrittura a 11.000 MB/s, questo SSD PCIe Gen5 si rivolge a chi utilizza applicazioni pesanti, giochi di ultima generazione e software di editing video in 4K o 8K. Il dissipatore a doppia ventola e l'illuminazione RGB personalizzabile lo rendono perfetto per gli enthusiast del PC gaming che desiderano un sistema non solo potente ma anche esteticamente accattivante. La capacità di 2TB soddisfa le esigenze di chi necessita di ampio spazio di archiviazione per librerie di giochi sempre più voluminose e progetti multimediali complessi.

Questo prodotto rappresenta un investimento intelligente per chi possiede una scheda madre compatibile PCIe Gen5 e vuole sfruttarne appieno il potenziale. I professionisti del montaggio video, gli streamer e i creatori di contenuti troveranno nel CS3150 un alleato prezioso per ridurre drasticamente i tempi di caricamento e rendering. Con uno sconto del 48% che porta il prezzo a soli 179,50€, questa offerta vi permette di accedere a tecnologia di ultimissima generazione a un costo contenuto. La garanzia di 5 anni testimonia l'affidabilità del prodotto, rendendolo una scelta sicura per chi cerca prestazioni durature nel tempo.

Il PNY SSD CS3150 XLR8 Gaming EPIC-X RGB da 2TB rappresenta l'evoluzione definitiva per il vostro sistema gaming. Dotato di interfaccia PCIe Gen5 x4 NVMe, raggiunge velocità straordinarie di 12.000 MB/s in lettura e 11.000 MB/s in scrittura, assicurandovi caricamenti istantanei e prestazioni fluide.

Vedi offerta su Amazon