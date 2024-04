PlayStation Portal torna DISPONIBILE su Amazon! IMPERDIBILE!

Dopo una lunga assenza su Amazon a causa dell'esaurimento delle scorte disponibili, Playstation Portal è tornata disponibile al prezzo di listino di 219,99€. Vi consigliamo di approfittarne, in quanto i pezzi sono limitati e potrebbero terminare da un momento all'altro! Scoprite una nuova dimensione del gioco remoto con questo dispositivo unico.

Playstation Portal, chi dovrebbe acquistarla?

Playstation Portal è consigliata agli appassionati di videogiochi che desiderano estendere la loro esperienza oltre i limiti del salotto, garantendo una mobilità senza precedenti. Questo dispositivo è ideale per chi possiede una console PS5 e vuole godersi i suoi giochi preferiti su uno schermo dedicato di alta qualità senza dipendere dall'uso di una TV. Grazie alla sua capacità di supportare giochi sia per PS5 che per PS4, si rivela un acquisto essenziale per i giocatori che desiderano non solo continuare a esplorare il loro vasto catalogo di giochi esistenti ma anche per coloro che sono sempre alla ricerca delle più recenti uscite compatibili.

Playstation Portal soddisfa inoltre le esigenze di chi richiede un dettaglio grafico eccellente, poiché il dispositivo supporta una risoluzione 1080p a 60 fps su uno schermo LCD da 8". Questo significa che qualsiasi gioco riprodotto su di esso si presenterà con immagini nitide e movimenti fluidi, amplificando l'immersione nel gioco e l'esperienza visiva complessiva.

A soli 219,99€, Playstation Portal rappresenta un'eccellente opportunità per portare la vostra esperienza di gioco a un nuovo livello, grazie alla sua capacità di trasmettere i giochi con un'elevata qualità direttamente su uno schermo portatile. La sua facilità d'uso offre un valore aggiunto non trascurabile per gli appassionati di giochi PS5 e PS4.

