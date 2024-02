Prezzo BOMBA su questo set LEGO Ferrari Daytona SP3! (-11%)

Per gli amanti delle auto sportive di lusso, c'è un'occasione da non lasciarsi sfuggire su Amazon: il kit LEGO della Ferrari Daytona SP3. Questa riproduzione in miniatura, in scala 1:8, si pone come un vero gioiello per gli entusiasti del modellismo e dei veicoli di prestigio. Offerta inizialmente a 449,99€, è ora acquistabile a soli 399,89€, consentendovi un risparmio dell'11% sul prezzo di listino. Ideale sia come pezzo di arredamento di classe che come dono per un vero appassionato, il kit è arricchito da una targhetta per l'esposizione e un opuscolo che celebra la partnership tra LEGO e Ferrari. Un'occasione imperdibile per immergersi nuovamente nel fascino dell'ingegneria e della costruzione con questo set da collezione disponibile su Amazon.

Set LEGO Ferrari Daytona SP3, chi dovrebbe acquistarla?

Questo set LEGO è perfetto per chiunque sia appassionato di auto da corsa e di modellismo di precisione. Grazie ai suoi 3.778 pezzi, il modello riproduce fedelmente una delle vetture sportive più ammirate al mondo, in scala 1:8. È ideato per un pubblico adulto che trova piacere nelle sfide costruttive e ha una passione per le auto sportive d'élite, trasformandosi in un elemento di decoro di grande effetto una volta completato.

L'accuratezza nei dettagli si manifesta in caratteristiche come porte che si aprono a farfalla, sterzo operativo, un motore V12 minuziosamente riprodotto, un cambio sequenziale a 8 rapporti e un tetto amovibile. Questo kit fa parte della collezione LEGO Technic Ultimate Car Concept, realizzata in collaborazione con la Ferrari, e presenta pezzi unici come la targhetta espositiva e un codice seriale che dà accesso a contenuti bonus online.

È un'occasione da cogliere per chi è appassionato di supercar e di modellismo di alta qualità. Con una riduzione di prezzo da 449,99€ a 399,89€, questo set non solo promette un'avvincente esperienza di assemblaggio ma anche la gioia di possedere un modello di esposizione magnifico, frutto della speciale collaborazione tra LEGO e Ferrari. Si propone come il regalo ideale per appagare gli appassionati di veicoli sportivi e di LEGO, raccomandandosi vivamente per il suo valore intrinseco e collezionistico.

Vedi offerta su Amazon