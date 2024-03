Notebook gaming ASUS TUF F15 al prezzo PIU' BASSO di sempre su Amazon! -450€

Le Offerte di Primavera di Amazon sono ufficialmente iniziate e, fino al 25 marzo, sarà possibile beneficiare di straordinarie opportunità di acquisto su un'ampia selezione di prodotti di ogni categoria disponibile sul marketplace. Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon inerente al notebook gaming ASUS TUF Gaming F15, un dispositivo che combina prestazioni elevate e design distintivo per offrirvi un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Disponibile ora su Amazon a soli 749€, rispetto agli usuali 1.199€ di listino, rappresenta una proposta da non perdere per gli appassionati di gaming alla ricerca di alte prestazioni.

Notebook gaming ASUS TUF Gaming F15, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook gaming ASUS TUF Gaming F15 è una scelta eccellente per gli appassionati di videogiochi che desiderano un'esperienza di gioco senza compromessi, ma è anche straordinariamente adatto a coloro che hanno bisogno di una macchina potente per la creazione di contenuti e il lavoro quotidiano intenso. Questa configurazione, grazie al suo potente processore Intel Core i5-12500H di dodicesima generazione e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, riesce a offrire prestazioni elevate tanto nei giochi più recenti quanto nell'editing video, nella modellazione 3D e in tutte quelle attività che richiedono una grande quantità di risorse computazionali.

Con un display da 15,6" FHD Anti-Glare che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e la tecnologia Adaptive-Sync, è garantita un’immersione totale nel gioco grazie a immagini fluidissime e senza interruzioni visive. Inoltre, per i gamers che non vogliono rinunciare allo stile, la tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB permette di esprimere la propria personalità anche durante le sessioni di gioco notturne. L'inclusione del supporto alla tecnologia DTS, capace di generare un suono surround virtuale a 7.1 canali, assicura un'esperienza sonora coinvolgente e professionale. Con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD PCIE, è perfetto per il gaming, la creazione di contenuti e il lavoro ad alta intensità.

Questo notebook gaming ASUS TUF Gaming F15 è consigliato per chi cerca prestazioni professionali sia nel gaming che nelle attività quotidiane, con la portabilità e resistenza tipiche della linea TUF. Con uno schermo veloce, prestazioni grafiche avanzate e un audio coinvolgente, questo notebook è una soluzione ottimale per appassionati di giochi e professionisti creativi. A soli 749€, offre un equilibrio ideale tra prezzo e prestazioni, rendendolo un'opzione attraente per chi desidera un dispositivo potente e duraturo.

Vedi offerta su Amazon