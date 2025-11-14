Il Lenovo Legion R27qe Gen 2 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo monitor gaming da 27 pollici con risoluzione QHD (2560x1440), pannello IPS, frequenza di aggiornamento a 200Hz e tempo di risposta di 0,5ms MPRT è ora disponibile a 169,99€ invece di 199,00€. Risparmiate 29€ sul monitor perfetto per un gameplay fluido e competitivo, completo di tecnologia AMD FreeSync Premium e certificazione Eye Comfort per sessioni di gioco prolungate senza affaticare la vista.

Prodotto in caricamento

Lenovo Legion R27qe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Legion R27qe Gen 2 è la scelta ideale per i gamer competitivi che non vogliono scendere a compromessi tra performance e qualità visiva. Se siete appassionati di esports e giochi frenetici come FPS o MOBA, questo monitor vi offre un vantaggio concreto grazie alla frequenza di aggiornamento di 200Hz e al tempo di risposta MPRT di 0,5ms, garantendovi reattività immediata e fluidità assoluta. Con la sua risoluzione QHD (2560x1440) su un pannello IPS da 27 pollici, soddisfa anche le esigenze di chi desidera immagini nitide e colori fedeli da qualsiasi angolazione, rendendolo perfetto non solo per il gaming ma anche per attività creative e multimediali.

Questo monitor rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca prestazioni da competizione a un prezzo accessibile, specialmente considerando lo sconto del 15%. Le tecnologie AMD FreeSync Premium e VESA Adaptive Sync eliminano tearing e stuttering, mentre la Certificazione Eye Comfort a 3 stelle lo rende ideale per lunghe sessioni di gioco, riducendo l'affaticamento visivo. Il supporto ergonomico completamente regolabile e la dotazione completa di porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.2 lo rendono perfetto per chi desidera un setup versatile e confortevole, pronto per console di ultima generazione e PC gaming.

Il Lenovo Legion R27qe Gen 2 è un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione QHD 2560x1440 e pannello IPS che garantisce colori vividi da ogni angolazione. Vi offre un tempo di risposta di 0,5ms MPRT e una frequenza di aggiornamento a 200Hz, supportato da AMD FreeSync Premium per un gameplay fluido e privo di tearing.

Vedi offerta su Amazon