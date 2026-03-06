Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile! Il codice download è in offerta a soli 39,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 59,99€. Accompagnate Luigi nella sua avventura all'Hotel Miramostri, affrontando fantasmi e misteri insieme al fedele Gommiluigi, in modalità singola o multiplayer fino a otto giocatori!

Luigi's Mansion 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Luigi's Mansion 3 è il titolo ideale per i possessori di Nintendo Switch che amano le avventure ricche di umorismo, esplorazione e puzzles creativi. È consigliato sia ai giocatori più giovani che agli adulti nostalgici, grazie a un gameplay accessibile ma mai banale. Con uno sconto del 33%, passando da 59,99€ a soli 39,99€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera un'esperienza completa senza spendere una fortuna.

Il gioco soddisfa l'esigenza di divertimento condiviso: la modalità cooperativa locale permette a due giocatori di affrontare insieme l'avventura, mentre la modalità Torre del caos supporta fino a otto partecipanti, rendendolo perfetto per serate in compagnia. Chi ama giocare in solitaria troverà pane per i propri denti nell'esplorazione dell'Hotel Miramostri, con i suoi piani ricchi di segreti e nemici bizzarri. Un titolo versatile che risponde a ogni esigenza di intrattenimento.

Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch è un'avventura ricca di fantasmi e segreti ambientata nell'Hotel Miramostri. Con il colpo ventosa, il sobbalzo e il nuovo Gommiluigi, le sfide si moltiplicano. Supporta fino a 8 giocatori in modalità cooperativa.

