Quest’anno lo stand di Bandai e Tamashii Nations al Lucca Comics & Games ha rappresentato un punto di riferimento per gli appassionati di action figure e statue da collezione. Tra anteprime inedite e presentazioni speciali, i visitatori hanno potuto ammirare nuove figure e riproduzioni di personaggi iconici provenienti da anime, fumetti e film. In questa news vengono illustrati nel dettaglio i prodotti presentati da Bandai e Tamashii Nations a Lucca, con tutte le informazioni essenziali e i dettagli esclusivi dedicati ai fan.

Lucca Comics and Games 2025 - Tamashii Nations: prodotti in esposizione

Tra i prodotti da non perdere e da vedere dal vivo, le proposte sono numerose, ma procediamo con ordine: in primo piano l’anteprima mondiale della nuova Figuarts Zero Touche Metallique di Mazinga Z e del Grande Mazinga. Per i fan di Dragon Ball Daima sono presenti le anteprime di Goku Super Saiyan 4 in versione bambino. Passando per My Hero Academia, è possibile ammirare l’anteprima di Dabi, mentre per la linea Chogokin è esposta la nuova ristampa di Goldrake in versione vintage e il Time Train direttamente dal terzo film di Ritorno al Futuro.

Lucca Comics and Games 2025 - Tamashii Nations: prodotti in vendita

Combattler V Soul of Chogokin: 280 Euro

Pilder (Mazinga Z) Chogokin: 104 Euro

Gaofighgar Soul of Chogokin: 405 Euro

Barbanera Figuarts Zero: 150 Euro

Koby Figuarts Zero: 90 Euro

Sabo Figuarts Zero: 90 Euro

Nami Figuarts Zero: 90 Euro

Barbanera SH Figuarts: 220 Euro

Going Merry Chogokin: 225 Euro

Polunga & Dende SH Figuarts: 270 Euro

Dove Trovarle

Anno dopo anno, Lucca Comics & Games e Tamashii Nations si confermano una combinazione di successo. Tutti i prodotti citati saranno esposti presso il padiglione Tamashii Nations / Cosmic Group in Piazza Santa Maria, aperto per l’intera durata dell’evento, dal 29 ottobre al 2 novembre 2025.