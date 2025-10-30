Il Logitech G502 X PLUS, l'iconico mouse gaming wireless, è in offerta su Amazon con uno sconto del 25%. Dotato di tecnologia LIGHTFORCE per switch ibridi ottico-meccanici e sensore HERO 25K di precisione estrema, questo mouse combina prestazioni professionali e design personalizzabile con illuminazione LIGHTSYNC RGB. Approfittate subito di questa occasione per portarlo a casa a soli 99,99€ invece di 132,53€, con connettività LIGHTSPEED ultraveloce e compatibilità con il sistema di ricarica wireless POWERPLAY.

Logitech G502 X PLUS, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G502 X PLUS è il mouse ideale per i gamer che cercano prestazioni professionali senza compromessi e desiderano un dispositivo wireless che garantisca la massima reattività. Questo prodotto si rivolge particolarmente agli appassionati di sparatutto competitivi e giochi che richiedono precisione millimetrica, grazie al sensore HERO 25K e agli innovativi switch ibridi LIGHTFORCE che offrono tempi di risposta eccezionali. È perfetto anche per chi apprezza la personalizzazione estrema, con pulsanti configurabili, DPI Shift reversibile e rotella a doppia modalità che si adattano a qualsiasi stile di gioco e tipo di presa.

Vi consigliamo questo mouse se volete liberarvi dei cavi senza rinunciare alle prestazioni da competizione: la tecnologia LIGHTSPEED garantisce infatti una connessione più veloce del 68% rispetto alla generazione precedente. L'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile soddisfa le esigenze estetiche dei setup gaming più curati, mentre la compatibilità con il sistema POWERPLAY rappresenta un investimento a lungo termine per chi desidera non preoccuparsi mai della ricarica. Con uno sconto del 25%, questo mouse rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole aggiornare la propria postazione gaming con un dispositivo premium che unisce design iconico e tecnologie all'avanguardia.

Il Logitech G502 X PLUS è un mouse gaming wireless che combina design iconico e tecnologia avanzata. Dotato di switch ibridi LIGHTFORCE per velocità e precisione eccezionali, sensore HERO 25K sub-micron e connettività LIGHTSPEED con risposta superiore del 68%, vi garantisce prestazioni di livello professionale.

