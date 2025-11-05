LG OLED AI B5 da 65 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo Smart TV 4K di ultima generazione monta il processore α8 Gen2 con intelligenza artificiale, garantisce neri perfetti e colori vividi al 100%, ed è dotato di webOS con AI aggiornabile per 5 anni. Perfetto per il gaming con 4 porte HDMI 2.1, supporto VRR e refresh rate 4K@120Hz, ora a 1.199,00€. Un'occasione da non perdere per chi cerca qualità cinematografica con Dolby Vision e Atmos.

Prodotto in caricamento

LG OLED B5 65", chi dovrebbe acquistarlo?

LG OLED AI B5 da 65 pollici è la scelta ideale per chi cerca un televisore premium capace di soddisfare esigenze diverse. Se siete appassionati di cinema, questo Smart TV vi conquisterà con il suo nero perfetto assoluto, i colori accurati al 100% e il supporto completo a Dolby Vision e Dolby Atmos, garantendovi un'esperienza cinematografica autentica direttamente nel vostro salotto. Per i gamer più esigenti, le 4 porte HDMI 2.1 con supporto a VRR, GSYNC e FreeSync permettono sessioni di gioco in 4K a 120fps fluide e reattive, mentre l'input lag ridotto assicura precisione assoluta in ogni comando. Il processore α8 Gen2 con intelligenza artificiale vi stupirà migliorando automaticamente ogni contenuto che guardate.

Questo televisore rappresenta anche la soluzione perfetta per chi desidera un ecosistema smart evoluto: il webOS con AI vi offre un'interfaccia intuitiva con telecomando puntatore, ricerca vocale intelligente e aggiornamenti garantiti per 5 anni. Le funzioni di personalizzazione AI apprendono le vostre preferenze, creando profili immagine e audio su misura, mentre l'AI Sound Pro simula un sistema surround virtuale a 9.1.2 canali senza bisogno di diffusori esterni. Con uno sconto del 7% che porta il prezzo a 1199€, è un investimento eccellente per chi vuole tecnologia OLED di ultima generazione senza compromessi, abbinando prestazioni elevate a un design slim che valorizzerà qualsiasi ambiente.

LG OLED AI B5 da 65 pollici vi conquisterà con il suo processore α8 Gen2 che ottimizza automaticamente ogni contenuto, garantendo neri perfetti e colori accurati al 100%. Dotato di webOS con intelligenza artificiale, questo Smart TV 4K si aggiorna per 5 anni e personalizza l'esperienza audiovisiva riconoscendo le vostre preferenze.

Vedi offerta su Amazon