Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Lenovo L27h-4A, monitor da 27" con risoluzione QHD (2560x1440), pannello IPS, frequenza di aggiornamento a 100Hz e tempo di risposta di soli 1ms MPRT. Dotato di porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e USB-C, offre connettività completa con un unico cavo. Oggi lo trovate a soli 189,00€ invece di 229,00€, con uno sconto del 18%.

Lenovo L27h-4A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo L27h-4A è il monitor ideale per professionisti, studenti e appassionati di intrattenimento che cercano un display versatile e performante senza rinunciare all'estetica. Con la sua risoluzione QHD 2560x1440 su pannello IPS da 27 pollici, soddisfa le esigenze di chi lavora con contenuti visivi, fogli di calcolo complessi o semplicemente desidera un'immagine nitida e dettagliata. La connettività USB-C con un unico cavo lo rende perfetto per chi utilizza laptop moderni e vuole una scrivania ordinata.

Gli appassionati di gaming e multimedia troveranno nei 100Hz di frequenza di aggiornamento e nel tempo di risposta da 1ms MPRT una fluidità visiva di alto livello, mentre i doppi altoparlanti sintonizzati da Waves MaxxAudio garantiscono un'esperienza audio coinvolgente. A 189€ invece di 229€, con uno sconto del 18%, questo monitor rappresenta un acquisto consigliato per chi desidera un prodotto completo, moderno e funzionale, adatto sia all'ufficio che all'uso casalingo quotidiano.

Il Lenovo L27h-4A è un monitor da 27 pollici QHD (2560x1440) con pannello IPS, frequenza di aggiornamento a 100Hz e tempo di risposta 1ms MPRT. Dispone di USB-C, HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, con hub USB integrato a 4 porte.

