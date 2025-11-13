Lascito degli Antichi è l’espansione che conferma la grandezza e, insieme, i limiti di Earthborne Rangers. Sul piano narrativo è un gioiello: maturo, intenso, denso di colpi di scena e perfettamente integrato con la lore del gioco base. Ogni missione sa raccontare qualcosa di nuovo, e il tono più cupo e riflessivo dona spessore all’intera saga. Tuttavia, l’esperienza rimane esigente, a tratti estenuante: il grinding si fa più pesante, la gestione dei percorsi più complessa e la progressione del personaggio ancora troppo statica. È un titolo che non fa sconti, ma che sa ricompensare chi accetta la sua sfida con pazienza e curiosità. Per i ranger veterani, un ritorno appagante nella Valle; per i neofiti, un lascito forse troppo gravoso da raccogliere.

Lascito degli Antichi è un’espansione perfetta e ben pensata, con una storia coinvolgente e un degno proseguimento della campagna originale. Purtroppo, eredita e non risolve due potenziali difetti di Earthborne Rangers. Cerchiamo di capire se fa per te.

Innanzitutto, devo lodare l’ottima parte narrativa. Non fatevi ingannare dalle dimensioni compatte del libretto della campagna: c’è dentro, scritto a caratteri piccoli piccoli, l’equivalente di un mini romanzo fantasy. Gli autori hanno inserito un’enorme quantità di storia, che va a completare e integrare la lore del primo capitolo in modo geniale e appagante.

Ogni curiosità sulla mitica “Arcologia” sarà soddisfatta, e ci sono anche parecchi colpi di scena. Il mood è più maturo rispetto a quello fiabesco della prima avventura: fin dal principio si ha a che fare con missioni complesse, la cui riuscita può determinare la sorte dei vari personaggi che si incontrano nei sotterranei.

Mi è piaciuta molto anche l’introduzione alla nuova storia, che può essere goduta sia da chi ha terminato la prima campagna, sia da chi non l’ha ancora fatto. Io, però, sconsiglio vivamente la seconda opzione: ho ritenuto infatti obbligatorio, per poter meglio valutare il gioco, affrontare una seconda run de Il Richiamo della Valle, usando un mazzo molto forte come scorciatoia per procedere più in fretta possibile.

Per iniziare

In ogni caso, all’inizio di Lascito degli Antichi puoi usare qualsiasi mazzo ranger, anche appena costruito, perché troverai una serie di missioni introduttive che, in modo molto scaltro, ti permettono di acquisire buona parte delle carte ricompensa del gioco base. La cosa, in realtà, mi ha un po’ sorpreso e insospettito: se fin dai primi passi ti riempiono di carte potenziate per il tuo mazzo, ci deve essere sotto qualcosa di losco!

Che ho scoperto subito: la complessità e il grinding, i difetti del gioco base, purtroppo, sono aumentati. Avrei sperato che gli sviluppatori trovassero sistemi più agili per gestire alcuni passaggi del gioco, come per esempio la necessità di evitare i tediosi completamenti dei luoghi da attraversare per arrivare al prossimo punto della missione.

Il grinding è poi peggiorato, perché le nuove carte percorso di Lascito degli Antichi sono più complesse e difficili da superare. Già nei primi luoghi troverete sfide al pari di quelle più ostiche della prima avventura. Ci sono un sacco di esseri e altre carte percorso che applicano ferite fin dai primi passi. Per intenderci, le ferite sono quelle brutte cose che ti obbligano a terminare in anticipo una giornata di gioco. Siccome la campagna va completata entro 30 giornate “in game”, fin dai primi passi vi troverete sotto una certa pressione.

Il primo Earthborne Rangers non dava modo di far progredire le caratteristiche base del proprio personaggio. Nel corso dell’avventura c’è una buona quantità di deck building, ma gli attributi base del ranger non cambiano mai. Quindi, se crei un personaggio con un valore 1 di Percezione, tale rimane fino alla fine. C’è qualche carta che offre un aumento temporaneo, ma di crescita permanente di uno o più aspetti, ancora nulla.

Comprare o non comprare Lascito degli Antichi?

Chi ha apprezzato il primo capitolo e cerca maggiore sfida e complessità troverà pane per i propri denti, oltre a una narrazione coinvolgente e ricca di colpi di scena.

Chi invece non ama troppo il grinding può valutare comunque l’acquisto, a patto di usare regole personali (house rules) che semplifichino la vita. Il gioco, di per sé, offre come unica opzione per variare la difficoltà la possibilità di usare condizioni meteo migliori di quelle indicate dal foglio della campagna per la giornata in corso.

Personalmente, ho introdotto due regole personalizzate. Ogni volta che termino una giornata, posso iniziare la successiva direttamente in un luogo rilevante per una missione in corso, così non perdo tempo ad attraversare luoghi che non portano nulla di nuovo al proseguimento della storia.

Inoltre, posso modificare il mazzo ogni volta che voglio, a patto di usare solo le carte regolarmente sbloccate. Da regolamento, puoi apportare modifiche al mazzo solo al termine di una giornata o grazie agli effetti di alleati e carte specifiche. Io trovo più tematico e divertente usare subito i nuovi “giocattoli” appena trovati.

Ciò detto, per la parte narrativa, la realizzazione artistica e l’immersione nelle vicende tanto anticipate nel gioco base, Lascito degli Antichi è un must-have per gli appassionati di Earthborne Rangers. Il prezzo, 59,99 euro, è adeguato alla grande quantità di materiale e storia che troverete nella piccola scatola. Attenzione: questa espansione, come tutte le altre disponibili finora, richiede il gioco base!

Espansione Momenti sul Percorso

È una mini espansione che introduce due piccoli mazzi di eventi, uno per l’esplorazione in superficie e l’altro per i luoghi dell’Arcologia. Quando prepari il mazzo percorso di un luogo, ne mischi una di queste carte a caso per dare ulteriore varietà al gioco. Se nella campagna originale avevo trovato questi Momenti interessanti, in Lascito risultano tediosi e inopportuni.

Durante le complesse e pericolose missioni dell’espansione, non vedi l’ora di trovare le carte con gli elementi necessari per il completamento; quando invece peschi uno di questi “momenti”, sai di aver perso un prezioso turno. Un prodotto consigliato solo ai super appassionati che vogliono tutto! A sua difesa, questa piccola espansione costa solo 19,99 euro: la consiglio solo ai completionist.

Espansione Guardiani della Valle: una nuova Specialità e carte nuove per tutti

Questa scatolina, in vendita a 39 euro, offre più valore di quanto sembri dalle dimensioni. Contiene carte extra per le Specialità e le Origini del gioco base, che aggiungono varietà ai veterani di Earthborne Rangers. Include anche carte aspetto con uno dei valori a 4: siccome la somma totale deve essere sempre 8, si tratta di configurazioni estreme che non mi sono sentito di provare.

Interessante l’introduzione delle Aspirazioni, carte speciali che introducono missioni personali per i ranger che sceglieranno di usarle nel loro mazzo iniziale. C’è poi una nuova Origine e una nuova Specialità. L’Origine, chiamata Narrastorie, si basa sull’affrontare grandi imprese – molto faticose – per ottenere vantaggi. Carina sulla carta, ma difficile da usare, soprattutto in solitario e in Lascito, dove molte carte percorso infliggono ferite se hai due o più carte fatica.

La Specialità Vate degli Spiriti è invece davvero spettacolare. Si collega alla lore del gioco in modo perfetto e introduce una nuova categoria di “companion”: gli spiriti, complessi da gestire ma molto interessanti. Guardiani della Valle è quindi un ottimo acquisto in abbinata a Lascito degli Antichi, per gli appassionati di Earthborne Rangers che vogliono garantirsi altre decine di ore di divertimento e varietà.

Materiali e produzione delle espansioni di Earthborne Rangers

Da giocatore appassionato del primo titolo, la prima miglioria che ho notato nelle espansioni riguarda la “qualità della vita”. Tutti i nuovi divisori per i vari gruppi di carte ora sono più alti e spessi, ed è molto più facile trovare ciò che serve per preparare uno scenario. In Lascito, inoltre, sono già disponibili 4 carte ricompensa per tipo, quindi in modalità multiplayer è più semplice assegnarle.

Tutte le espansioni possono essere inserite e organizzate nel box base, e questa è sempre una gran comodità. La produzione rimane all’insegna dell’ecosostenibilità: non troverete plastica, ma solo carta di buona qualità. Coerente con il tema del gioco! Io però ho imbustato tutte le carte, scegliendo bustine spesse Dragon Shield per il mazzo del personaggio e trasparenti per il resto. Le carte non sono plastificate, quindi – con tutto il rispetto per le scelte bio ed eco-friendly degli sviluppatori – se non volete rovinarle mischiandole, protegetele con le bustine!

La realizzazione grafica è ottima. Spesso mi soffermo ad ammirare alcune carte: molte illustrazioni sono veramente ispirate e profondamente tematiche. Quando è intavolato, Earthborne Rangers, con le sue espansioni, è una gioia per gli occhi.

La localizzazione in italiano, realizzata da Fantàsia Edizioni, è pressoché perfetta: mantiene intatte le atmosfere e il tono del titolo, ed è anche molto precisa – difficile trovare errori di battitura. I nuovi contenuti per Earthborne Rangers sono disponibili in esclusiva sul sito FantàsiaStore.