Tamashii Nations ha ufficialmente aperto le prenotazioni per la nuova action figure dedicata a Koichi Haimawari, protagonista dello spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals. L’azienda giapponese amplia così la propria linea SH Figuarts portando nel catalogo uno dei personaggi più amati dell’universo narrativo collegato a My Hero Academia, offrendo ai collezionisti una figure pensata per ricreare tutta l’energia e la dinamicità delle sue scene più iconiche.

Koichi Haimawari - SH Figuarts

La figure di Koichi Haimawari è stata progettata per valorizzare al massimo la posabilità, caratteristica distintiva della linea SH Figuarts. Grazie a un sistema di articolazioni avanzato, il modello consente di riprodurre pose acrobatiche, scatti d’azione e momenti spettacolari tratti dall’anime e dal manga. Il design riprende fedelmente l’aspetto del personaggio nello spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals, con una cura particolare per le proporzioni e i dettagli del costume.

Alta circa 145 mm e realizzata in PVC e ABS, la figure si presenta con una dotazione di accessori che permette di variare notevolmente l’esposizione. All’interno della confezione i collezionisti troveranno infatti diversi elementi intercambiabili, studiati per personalizzare pose ed espressioni del personaggio. Il set comprende due paia di mani opzionali, tre volti alternativi, parti testa intercambiabili e gli immancabili effetti dedicati al “Quirk”, pensati per dare vita ai poteri di Koichi durante le scene d’azione.

Questi accessori consentono di ricreare numerose situazioni viste nella serie, aumentando il valore espositivo della figure sia in una vetrina dedicata sia all’interno di diorami dinamici. Come da tradizione per le produzioni Tamashii Nations, anche questa uscita punta su una combinazione di scultura precisa, colorazione accurata e solidità strutturale, elementi che contribuiscono a garantire stabilità e durata nel tempo.

Prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda la distribuzione, in Giappone l’uscita della SH Figuarts di Koichi Haimawari è prevista per settembre 2026. Il mercato italiano vedrà invece l’arrivo della figure qualche mese più tardi, grazie al distributore ufficiale Cosmic Group, con disponibilità indicativamente fissata per novembre 2026.

Il prezzo indicativo per il mercato italiano sarà di circa 68,00 euro, una cifra in linea con gli standard della linea SH Figuarts e con la qualità costruttiva che contraddistingue le produzioni di Tamashii Nations. Con questa nuova uscita, la celebre linea di action figure continua ad ampliare il proprio catalogo dedicato al mondo di My Hero Academia, offrendo ai collezionisti un pezzo pensato per celebrare uno dei protagonisti più dinamici dello spin-off Vigilante.