Se amate il fumetto, se volete esplorare le nuove frontiere della creatività o mettervi alla prova in prima persona, l’appuntamento è a Lugano, InnovaComiX 2026 si terrà dal 26 febbraio al 1° marzo nella splendida cornice di Villa Ciani con oltre 18 fumettisti svizzeri e 40 autori internazionali, 5 mostre, 29 incontri e 8 sessioni di firmacopie, 9 premi assegnati da una giuria internazionale e dal pubblico. Cultura POP è media partner dell'evento. Non restate a guardare. Entrate nella storia.

InnovaComiX 2026 - i workshop

HAPPINESS 2.0: I social media e l’intelligenza artificiale ci rendono davvero più felici?

Giovedì 27 febbraio 16:00 – 18:00

Sabato 28 febbraio 11:00 – 13:00



Un laboratorio esperienziale che unisce scienza e creatività per esplorare emozioni, identità digitale e benessere adolescenziale.In collaborazione con IBSA Foundation per la ricerca scientifica, ci interroghiamo sull’impatto dei social media e dell’intelligenza artificiale sul benessere degli adolescenti. Happiness 2.0 è un laboratorio esperienziale che aiuta a capire come i social media e l’intelligenza artificiale influenzano emozioni e benessere, soprattutto in adolescenza. L’attività unisce momenti teorici con spiegazioni scientifiche e attività artistiche e pratiche, coinvolgendo i partecipanti in modo diretto e creativo. Un percorso che invita a riflettere su tematiche quali la felicità soggettiva, la costruzione della personalità e il valore delle relazioni, usando la metafora della maschera per esplorare identità ed emozioni e promuovere un uso più consapevole della tecnologia.

NUOVI MO(N)DI – UOMO, MACCHINA E CREATIVITÀ – Talento e Intelligenza Artificiale: alleati o rivali?

Venerdì 27 febbraio 17:00 – 18:30



Un workshop per esplorare come la creatività umana può dialogare con gli strumenti generativi e le nuove tecnologie. Il progetto “Nuovi Mo(n)di – Uomo, macchina e creatività: il talento generativo” nasce all’interno del percorso culturale di InnovaComiX dedicato all’incontro tra arti visive, fumetto, scienza e nuove tecnologie. Un’occasione per riflettere su come l’Intelligenza Artificiale stia trasformando i processi creativi e su come il talento umano possa integrare, guidare e reinventare questi strumenti, aprendo nuove prospettive artistiche.

CONSIGLI DA MAESTRO con Vittorio Giardino: Ma come si diventa fumettisti?

Sabato 28 febbraio 10:00 – 11:30



Un incontro speciale con uno dei grandi maestri del fumetto internazionale per ricevere consigli concreti e professionali. Vittorio Giardino, maestro del fumetto internazionale, incontra giovani autori in un appuntamento dedicato al dialogo e alla crescita. Un’occasione unica per ricevere consigli su presentazione dei progetti, contratti e diritti d’autore, e per confrontarsi direttamente con una delle voci più autorevoli del fumetto contemporaneo. Un momento prezioso per chi sogna di trasformare la passione in professione.

HOW TO DRAW MICKEY, DONALD & FRIENDS con Ulrich Schröder: vuoi imparare a disegnare i personaggi più iconici Disney?

Sabato 28 febbraio 15:00 – 16:30

Domenica 1 marzo 10:30 – 12:00



Un workshop pratico e coinvolgente per imparare a disegnare Topolino, Paperino e altri personaggi partendo da zero. Una grande occasione per tutti, ma proprio tutti, dai 6 anni in su: il maestro Disney tedesco Ulrich Schröder terrà un unico, divertente e coinvolgente workshop che insegnerà a disegnare Topolino, Paperino e altri iconici personaggi partendo letteralmente da zero. Il workshop si presta anche per appassionati più esperti, che avranno la grande occasione di scoprire i segreti di uno dei più grandi maestri disneyani europei. Inoltre, Ulrich Schröder regalerà i disegni realizzati durante il workshop ai partecipanti!

SEMANTICA DELLA COMPOSIZIONE con Roberto Bianchi: come si costruisce un’immagine davvero efficace?

Domenica 1 marzo 14:00 – 15:30



Un viaggio dietro le quinte della creazione di un’illustrazione per capire il ruolo della composizione visiva. Roberto Bianchi, docente SSSAA Lugano, ci racconta i dietro le quinte della creazione di un’illustrazione. Una lezione dedicata a un tema spesso trascurato e avvolto da un alone di mistero: la composizione dell’immagine. Sebbene con un taglio mirato ad addetti ai lavori e studenti, raccoglie una serie di riflessioni e strumenti utili e accessibili anche al grande pubblico.

FUMETTO E ARCHEOLOGIA con Ronan Seure-Le Bihan: Il fumetto può diventare ricerca storica?

Un incontro per scoprire come arte sequenziale, archeologia e rigore scientifico possano dialogare in modo sorprendente. Cosa succede quando un fumettista si confronta con la ricerca storica e archeologica? Una collaborazione fra l’Associazione Archeologica Ticinese e InnovaComiX porta a Lugano il fumettista francese Ronan Seure-Le Bihan, che racconterà il suo percorso di ricerca per la creazione di Cúchulainn — opera dedicata al leggendario eroe della mitologia irlandese, realizzata con rigore scientifico e profondità visiva.

Biglietti InnovaComiX 2026: dove acquistarli

I biglietti per InnovaComiX 2026 sono disponibili online al seguente link:

Acquista i biglietti per InnovaComiX 2026

Vieni in compagnia, porta chi vuoi tu! InnovaComiX 2026 introduce una nuova fascia di prezzo pensata per favorire la partecipazione e premiare chi sceglie di vivere il Festival insieme. VIENI IN COMPAGNIA - Ingresso giornaliero: 30.00 CHF - Secondo biglietto “Vieni in compagnia”: 6.00 CHF (Totale per due persone: 40.00 CHF) Ridotto (studenti – AVS – persone con disabilità) - Ingresso: 18.00 CHF - Secondo biglietto “Vieni in compagnia”: 6.00 CHF (Totale per due persone: 26.00 CHF) Offerta valida esclusivamente per due persone con ingresso congiunto.

Grazie alla collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere, è disponibile un pacchetto combinato treno + ingresso con tariffa agevolata. L’iniziativa punta a incentivare una mobilità sostenibile e ad ampliare il pubblico del festival.

