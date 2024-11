Imponente AT-AT LEGO alto 60 cm a 680€ invece di 850€!

Offerta esclusiva sul set ufficiale LEGO sul set AT-AT LEGO a 679,99€ invece di 849,99€, regalandovi un risparmio del 20%. La promozione è valida dal 23 novembre al 2 dicembre o fino a esaurimento scorte, per i soci LEGO Insiders. Il modello, dotato di gambe e testa snodabili, cannoni con rinculo realistico e un interno in grado di ospitare un esercito di minifigure e veicoli, è l'ideale per i fan di Star Wars e gli appassionati di costruzioni LEGO alla ricerca di una sfida impegnativa e di un pezzo da esposizione unico.

Vedi offerta su LEGO

AT-AT LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

L'AT-AT LEGO rappresenta l'acquisto perfetto per i collezionisti e gli appassionati dell'universo di Star Wars alla ricerca di un pezzo unico da aggiungere alla propria collezione. Questo modello si distingue per le sue dimensioni imponenti (62 cm di altezza, 69 cm di lunghezza e 24 cm di larghezza), la ricchezza di dettagli e la fedeltà alla saga. È l'ideale per chi ama dedicarsi a costruzioni complesse e dettagliate, desideroso di riprodurre fedelmente una delle più mitiche macchine da guerra del cinema sci-fi. Grazie alle sue gambe e testa snodabili, cannoni con effetto rinculo e portelli funzionali, offre un'esperienza di gioco e di esposizione senza pari.

Dotato di 6.785 pezzi, l'AT-AT LEGO non è solo una sfida entusiasmante per costruttori esperti, ma un vero e proprio investimento nel tempo e nella passione per l'universo LEGO Star Wars. Con spazio per ospitare fino a 40 minifigure LEGO all'interno, inclusi personaggi iconici come il Generale Veers e Luke Skywalker, più 2 speeder bike, questo set è un vero tesoro per i fan. La sua capacità di unire l'apprezzamento per il design accurato con il piacere della costruzione rende l'AT-AT LEGO un regalo speciale, sia per sé stessi che per un caro amante della saga, garantendo ore di divertimento nella costruzione e una soddisfazione duratura una volta completato ed esposto.

Attualmente offerto al prezzo di 679,99€ invece di 849,99€, l'AT-AT LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti. Questa offerta è valida fino al 2 dicembre o fino a esaurimento scorte, ed è un'occasione eccezionale per arricchire la propria collezione con un pezzo di eccezionale valore storico e ludico. Non solo è un set imperdibile per rivivere le scene più emozionanti di Star Wars ma rappresenta anche una sfida costruttiva stimolante e una magnifica opera da esporre.

Vedi offerta su LEGO