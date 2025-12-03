Il momento che molti appassionati di serie TV e cinema aspettavano è finalmente arrivato: HBO Max sta per approdare in Italia. Il servizio streaming di Warner Bros. Discovery, già diffuso in buona parte del mondo, sarà disponibile anche nel nostro Paese a partire dal 13 gennaio 2026, portando con sé uno dei cataloghi più ricchi e riconoscibili dell’intrattenimento globale.

Per la prima volta gli utenti italiani potranno guardare in un’unica piattaforma le produzioni HBO, i film Warner Bros., i contenuti originali Max, l’universo DC e perfino una selezione di eventi sportivi. Una mossa che potrebbe rimescolare gli equilibri dello streaming in Italia, aggiungendo un nuovo concorrente particolarmente forte.

Come funziona HBO Max in Italia e cosa includerà al lancio

Il servizio arriverà con un'app dedicata per smart TV, dispositivi mobile, console e set-top box. L’obiettivo è quello di unificare sotto un unico marchio tutte le principali realtà dell’ecosistema Warner Bros. Discovery.

Dalla data del debutto gli utenti avranno accesso ai contenuti provenienti da:

HBO

Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Television

DC Universe

Max Originals

Eurosport

Il punto di forza è la varietà: dalla serialità di alta qualità ai blockbuster cinematografici, dai documentari alle produzioni italiane, fino ad arrivare allo sport in diretta.

Prezzi degli abbonamenti HBO Max

Per l’Italia sono stati confermati tre livelli di abbonamento, affiancati da un pacchetto opzionale dedicato allo sport. Le differenze riguardano qualità video, numero di dispositivi supportati e possibilità di effettuare download.

Il piano più economico è Base con pubblicità, che permette la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente al prezzo di 5,99 € al mese.

Salendo di costo troviamo lo Standard, che rimuove gli annunci, mantiene la qualità Full HD, consente due streaming in contemporanea e offre fino a 30 download, per un prezzo di 11,99 € al mese.

L’offerta più completa è il piano Premium, che include la riproduzione in 4K UHD, l’audio Dolby Atmos (quando disponibile), quattro schermi in simultanea e 100 download. Il costo è di 16,99 € al mese.

A questi si aggiunge il Pacchetto Sport, acquistabile come extra a 3 € mensili, che introduce un’ampia selezione di contenuti sportivi con inserzioni pubblicitarie.

Cosa includerà il catalogo HBO Max in Italia?

Produzioni italiane

Una parte significativa della proposta italiana di HBO Max riguarda le produzioni originali. Tra le più attese c’è Portobello, la serie diretta da Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora. Il progetto, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà disponibile dal 20 febbraio 2026 e racconterà la storia dell’ingiusta accusa che travolse il celebre conduttore negli anni Ottanta.

È già in sviluppo anche una serie dedicata al femminicidio di Melania Rea, con protagonista Maria Esposito. L’opera approfondirà non solo il caso di cronaca, ma anche l’impatto che ebbe sulla famiglia, sulla comunità e sui media dell’epoca.

Il catalogo sarà arricchito inoltre da docuserie come Gina Lollobrigida: Diva Contesa, che ripercorre le controversie legate all’eredità dell’attrice, e Saman, dedicata alla giovane pachistana uccisa dalla famiglia per essersi opposta a un matrimonio forzato.

Film, serie cult e novità globali

Oltre alle produzioni italiane, gli abbonati potranno accedere a un catalogo internazionale estremamente vasto. Tra i titoli più attesi spicca A Knight of the Seven Kingdoms, nuova serie ambientata nel mondo di Game of Thrones. Attesa anche la seconda stagione di The Pitt, insieme a una lunga lista di serie amatissime come Friends, The Big Bang Theory, Rick and Morty e molte altre.

Gli amanti del cinema troveranno saghe come Dune, The Batman, Superman e l’immancabile collezione completa dei film di Harry Potter, oltre a horror recenti come Weapons e The Conjuring: Il rito finale.

Sport in streaming: cosa sarà incluso

Indipendentemente dal piano scelto, tutti gli abbonati potranno seguire in diretta le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. Grazie all’integrazione dei contenuti Eurosport, sarà possibile vedere tutte le competizioni senza costi aggiuntivi.

Abbonandosi al pacchetto sport, invece, si avranno accesso anche ad altri eventi come l’Australian Open, il Roland Garros, le grandi corse ciclistiche, meeting di atletica e la FA Cup.

Un arrivo che può cambiare il panorama italiano dello streaming

L’ingresso di HBO Max nel mercato italiano non rappresenta soltanto una nuova opzione per gli spettatori, ma un vero scossone per tutta l’industria. La piattaforma unisce sotto lo stesso tetto alcuni dei brand narrativi più potenti al mondo, offrendo un catalogo che punta su qualità, varietà e grandi produzioni.

Il debutto del 13 gennaio 2026 segnerà dunque l’inizio di una nuova fase per lo streaming in Italia, che potrebbe portare a nuove sfide, nuove competizioni e nuove opportunità per i consumatori.