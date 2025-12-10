Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action figure della linea SH Figuarts dedicata a Griffith, proposta nella sua celebre versione come comandante dell’Armata dei Falchi, direttamente dall’universo di Berserk. Un’uscita molto attesa dagli appassionati dell’opera di Kentaro Miura, che potranno finalmente aggiungere alla propria collezione uno dei personaggi più iconici e controversi del manga.

Griffith - SH Figuarts

L’ambizione sconfinata, il carisma magnetico e l’eleganza glaciale di Griffith prendono forma grazie all’ultima creazione di Tamashii Nations, che rende omaggio al leader della Squadra dei Falchi nella sua fase più gloriosa, prima che il destino ne stravolgesse irreversibilmente il cammino. La figure cattura con grande fedeltà l’estetica del personaggio, restituendone tutta la complessità e il fascino.

Alta circa 15 cm, la SH Figuarts di Griffith è realizzata con materiali di qualità come ABS, PVC e tessuto. Ogni dettaglio è stato curato per garantire un equilibrio perfetto tra impatto visivo e posabilità. Uno degli elementi di maggior pregio è senza dubbio il mantello in vero tessuto, che permette di ricreare pose dinamiche e scenografiche, aumentando notevolmente il realismo e la resa complessiva del prodotto.

Come da tradizione per la linea SH Figuarts, anche Griffith è dotato di un sistema di articolazioni avanzato, progettato per offrire un’ampia libertà di movimento. I collezionisti potranno così esporlo in numerose configurazioni, sia in atteggiamenti marziali sul campo di battaglia, sia in pose più statiche e contemplative, fedeli alla natura del personaggio.

Il set include inoltre una ricca dotazione di accessori e parti opzionali, ideali per ricreare alcune delle scene più memorabili dell’ascesa di Griffith all’interno del tragico universo di Berserk. Un’offerta completa che punta a soddisfare sia gli espositori più esigenti sia i fan storici della serie.

Data di uscita

Per il mercato italiano, Cosmic Group, distributore ufficiale, ha già aperto i preordini. L’uscita della figure è prevista per luglio 2026 in Giappone, mentre l’arrivo in Italia è atteso per settembre 2026. Il prezzo indicativo fissato per il nostro Paese è di circa 83,00 euro, rendendo questa SH Figuarts un appuntamento imperdibile per tutti i collezionisti di Berserk.