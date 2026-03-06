Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile per il Google Pixel 10 Pro, lo smartphone Android sbloccato con Gemini AI, tripla fotocamera posteriore, autonomia superiore a 24 ore e display Super Actua da 6,3" nella colorazione Grigio Argento da 128GB. Lo trovate a soli 774,00€ invece di 1099,00€, con uno sconto del 30%, per un risparmio concreto su uno dei top di gamma più completi del momento.

Google Pixel 10 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 10 Pro è il dispositivo ideale per chi cerca uno smartphone di fascia alta con intelligenza artificiale integrata e un comparto fotografico di livello professionale. È consigliato a fotografi amatoriali e content creator che desiderano scattare foto e girare video di altissima qualità grazie al sistema a tripla fotocamera posteriore. Anche gli utenti più esigenti in termini di prestazioni troveranno nel nuovo chip Tensor un alleato potente per ogni attività quotidiana.

Con una autonomia superiore alle 24 ore e il display Super Actua da 6,3", questo smartphone soddisfa le esigenze di chi trascorre molte ore lontano da una presa di corrente e necessita di una visualizzazione nitida e fluida. La garanzia di 7 anni di aggiornamenti lo rende un investimento duraturo nel tempo. Attualmente disponibile su Amazon a 774€ invece di 1099€, con uno sconto del 30%, rappresenta un'occasione eccellente per chi vuole il meglio della tecnologia Android senza rinunciare a un risparmio significativo.

Il Google Pixel 10 Pro è uno smartphone Android sbloccato con intelligenza artificiale Gemini integrata, tripla fotocamera posteriore professionale, display Super Actua da 6,3", autonomia superiore alle 24 ore e 128GB di storage. Garantisce 7 anni di aggiornamenti.

Vedi offerta su Amazon