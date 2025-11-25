Per chi gioca su PlayStation 5, dicembre 2025 si prepara a essere un mese caldo nonostante l’inverno: con l’avvicinarsi delle vacanze di Natale e del periodo festivo, le uscite sulla console Sony diventano l’occasione perfetta per fare scorta di nuovi titoli da godersi durante i giorni di pausa, tra panettoni, plaid e sessioni di gioco prolungate. Non siamo, infatti, davanti a un mese “di transizione” come talvolta accade a fine anno: dicembre arriva infatti con una selezione di produzioni ricca e variegata, capace di parlare a pubblici molto diversi tra loro.

Non c’è un singolo “dominator” del mese, stavolta: ciò che definisce dicembre è una pluralità di generi forti, che spazia dall’action supereroistico ai giochi di ruolo più stratificati, passando per il ritorno di serie amatissime e addirittura un aggiornamento next-gen attesissimo per uno dei giochi più iconici degli decenni. Insomma, un mese in cui è facile perdersi, ma anche uno di quelli in cui ogni giocatore può trovare la sua prossima ossessione natalizia.

Per cui, prima di stilare la vostra personale wishlist per i regali sotto l’albero, andiamo a vedere insieme tutti i giochi PS5 in uscita a dicembre 2025, analizzando quali potrebbero diventare i protagonisti del vostro tempo libero durante le festività.

Titoli PS5 in uscita a dicembre 2025

Marvel Cosmic Invasion – 1 dicembre

– 1 dicembre Destiny 2: I Ribelli – 2 dicembre

– 2 dicembre Red Dead Redemption (aggiornamento Next Gen) – 2 dicembre

– 2 dicembre Let It Die: Inferno – 3 dicembre

– 3 dicembre Octopath Traveler 0 – 4 dicembre

– 4 dicembre Yakuza Kiwami 0 Director’s Cut – 8 dicembre

– 8 dicembre Yakuza Kiwami 1 – 8 dicembre

– 8 dicembre Yakuza Kiwami 2 – 8 dicembre

– 8 dicembre Microsoft Flight Simulator 2024 – 8 dicembre

Dicembre si apre subito col botto grazie a Marvel Cosmic Invasion, un action spettacolare che porta sui binari dell’epicità cosmica l’universo Marvel in chiave videoludica. Tra combattimenti frenetici, scenari interplanetari e una produzione AAA dal taglio cinematografico, è chiaramente pensato per essere uno dei primi “regali anticipati” del mese: perfetto per chi ama storie in grande stile e vuole qualcosa di adrenalinico con cui iniziare dicembre.

Il giorno successivo arriva invece uno dei contenuti più attesi dell’anno per gli appassionati di sparatutto: Destiny 2: I Ribelli, l’ennesimo tassello dell’universo Bungie, che continua ad ampliarsi con una nuova espansione ricca di narrazione, loot, attività endgame e contenuti pensati per tenere impegnata la community per tutte le vacanze.

Sempre il 2 dicembre trova spazio una delle notizie più chiacchierate della stagione: Red Dead Redemption riceve finalmente il suo aggiornamento next-gen su PS5. Miglioramenti grafici, tempi di caricamento ridotti e prestazioni aggiornate promettono di riportare in auge l’immortale epopea western di Rockstar proprio in tempo per chi desidera riviverla (o scoprirla per la prima volta) durante le feste.

Dopo questo avvio esplosivo, il 3 dicembre tocca a Let It Die: Inferno, nuovo capitolo dell’irriverente e folle serie di Grasshopper. Lo stile sopra le righe, l’umorismo noir e la brutalità dei combattimenti tornano in un’edizione ancora più estrema, pensata per chi apprezza le esperienze imprevedibili e fuori da ogni schema.

Il 4 dicembre arriva invece un titolo attesissimo dai fan dei JRPG: Octopath Traveler 0, prequel che torna a valorizzare la formula HD-2D di Square Enix con nuove storie intrecciate, un combat system sempre più stratificato e una cura estetica che da sola basterebbe a giustificare l’acquisto. Un gioco perfetto per le lunghe serate invernali, da gustare senza fretta.

E poi, l’8 dicembre, l’esplosione vera e propria. L’8 dicembre, infatti, segna una tripletta che farà felici gli amanti del Giappone criminale virtuale: Yakuza Kiwami 0 Director’s Cut, Yakuza Kiwami 1 e Yakuza Kiwami 2 arrivano tutti insieme su PS5. È una celebrazione totale dell’era d’oro di Kazuma Kiryu, con tre giochi fondamentali della serie ricostruiti e potenziati per sfruttare al meglio la console. Che siate nuovi arrivati o veterani della saga, questa è un’occasione perfetta per immergersi nella storia di una delle serie più amate dell’ultimo ventennio.

Ma non finisce qui, perché l’8 dicembre arriva anche uno dei simulatori più ambiziosi dell’intero panorama videoludico: Microsoft Flight Simulator 2024. L’edizione completamente ripensata del celebre simulatore di volo arriva su PS5 forte di un modello fisico ancora più avanzato, una quantità enorme di attività e scenari e un comparto tecnico che cerca continuamente di rasentare il fotorealismo. Per molti sarà il titolo perfetto da “vivere sul divano” durante il periodo natalizio, tra voli panoramici e momenti contemplativi in un mondo virtuale incredibilmente dettagliato.

Che dire, dicembre 2025 su PS5 si conferma un mese ricco, vario e sorprendentemente competitivo, nonostante arrivi a fine anno. Ci sono blockbuster, espansioni, ritorni di lusso e persino produzioni capaci di tirare fuori il massimo dalla tecnologia Sony, tutte concentrate nel giro di pochi giorni.

È un periodo perfetto per sperimentare generi nuovi, recuperare grandi classici o immergersi in avventure lunghe da giocare tra una festa e l’altra. E con le festività alle porte, la vera domanda è solo una: quale di questi titoli finirà per primo sotto il vostro albero?