Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Garmin Venu 4 45mm, lo smartwatch fitness con display AMOLED 1,4", GPS Multi-band con tecnologia SatIQ, torcia LED integrata e autonomia fino a 12 giorni. Dotato di speaker, microfono e comandi vocali, offre oltre 80 app sportive e monitoraggio continuo della frequenza cardiaca. Lo trovate a soli 463,02€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 549,99€.

Garmin Venu 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Garmin Venu 4 45mm è il compagno ideale per chi vuole tenere sotto controllo la propria salute e le proprie performance sportive con uno strumento preciso e affidabile. È consigliato a sportivi di ogni livello, dagli appassionati di running ai frequentatori della palestra, grazie alle oltre 80 app per lo sport e al GPS Multi-band con tecnologia SatIQ che garantisce una localizzazione accurata. Chi ama allenarsi anche in condizioni di scarsa luminosità apprezzerà la torcia LED integrata, mentre chi soffre di disturbi del sonno troverà nella sveglia smart un alleato prezioso per svegliarsi più riposato.

Questo smartwatch soddisfa anche le esigenze di chi desidera un dispositivo con una lunga autonomia, fino a 12 giorni, senza dover ricaricare frequentemente. Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca con avvisi personalizzati lo rende adatto anche a chi tiene alla propria salute cardiovascolare. Con un display AMOLED da 1,4", speaker, microfono e comandi vocali, si rivolge a chi cerca un orologio completo e versatile. Attualmente disponibile su Amazon a 463,02€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 549,99€.

Il Garmin Venu 4 da 45mm è uno smartwatch avanzato con display AMOLED 1,4", GPS Multi-band con tecnologia SatIQ e autonomia fino a 12 giorni. Integra monitoraggio cardiaco continuo, torcia LED, speaker, microfono e oltre 80 app sportive.

Vedi offerta su Amazon