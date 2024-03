Fino al 85% di sconto: Ubisoft PC Games & DLCs

Nel mondo dei videogiochi, poche saghe hanno saputo lasciare un'impronta indelebile come quelle prodotte da Ubisoft. Assassin's Creed e Far Cry non sono solo titoli; sono vere e proprie porte d'accesso a mondi lontani e avventure mozzafiato. Questa settimana, Amazon ha lanciato un'iniziativa imperdibile per gli appassionati e i neofiti del settore: una serie di sconti che raggiungono l'incredibile quota dell'85% su alcuni dei capitoli più amati di queste serie e non solo.

Offerte Ubisoft, chi dovrebbe approfittarne?

Assassin's Creed Odyssey si presenta come una delle esperienze più immersive e dettagliate dell'intera saga. Ambientato nella Grecia del V secolo a.C., nel pieno della guerra del Peloponneso, offre ai giocatori un incredibile livello di libertà e una narrazione avvincente. Con uno sconto dell'80% sull'Utimate Edition, che include il gioco, il pacchetto Deluxe e il Season Pass, è un'occasione da non perdere per immergersi in un'avventura epica, tra miti, leggende e storia.

Con Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ci trasporta nell'epoca vichinga, offrendo un mix riuscito di esplorazione, combattimento e strategia. Il giocatore assume il ruolo di Eivor, un guerriero vichingo, nell'intento di costruire e espandere il proprio insediamento in Inghilterra. Grazie all'offerta attiva su Amazon, diventa accessibile una delle esperienze più ricche e complesse dedicate all'epoca dei Vichinghi.

Diversamente dai titoli precedenti, Far Cry 5 catapulta il giocatore nella contemporanea contea di Hope, Montana, dove una setta fanatica minaccia la libertà della comunità. Offrendo un gameplay dinamico e variegato, arricchito da una narrazione intensa, Far Cry 5 si conferma come uno dei capitoli più audaci e controversi della serie. L'offerta su Amazon lo rende un must-have per chi ama le storie avvincenti e le ambientazioni realistiche.

Queste offerte rappresentano un'occasione unica per arricchire la propria libreria digitale con titoli di grande valore a una frazione del loro prezzo di listino. Che siate appassionati di lunga data o desiderosi di scoprire nuove storie, l'iniziativa di Amazon fa al caso vostro.

