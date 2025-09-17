Exploding Pigeon si conferma un party game riuscito grazie a tre punti di forza: lo Shaker Piccione, che introduce un elemento fisico originale e spettacolare , le regole immediate che permettono di iniziare a giocare senza lunghe spiegazioni e la capacità di generare risate e tensione condivisa in ogni round . Dall’altro lato, non mancano alcune criticità: la forte dipendenza dal fattore fortuna, che può non piacere a chi cerca più controllo , una longevità limitata se giocato sempre con lo stesso gruppo e la resa meno brillante con pochi partecipanti. In sintesi, un titolo che dà il meglio di sé come catalizzatore di allegria in serate numerose e leggere.

Il panorama dei party game si arricchisce di un nuovo titolo curioso e dal nome già di per sé memorabile: Exploding Pigeon. Arriva direttamente dal team che ha creato Exploding Kittens, fenomeno internazionale capace di conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo, e lo fa mantenendo lo stesso spirito irriverente e immediato che ha reso celebre il marchio. Pubblicato in Italia da Asmodee, Exploding Pigeon si presenta come una variante moderna e delirante della classica “patata bollente”: un gioco di velocità, intuito e risate fragorose, perfetto per animare serate in famiglia o con gli amici.

Al centro di tutto c’è lo “Shaker Piccione”, un piccolo dispositivo elettronico che tubando e vibrando scandisce il ritmo della partita fino all’inevitabile esplosione, segnalando così la sconfitta della squadra meno fortunata (o meno veloce). Un’idea semplice, resa irresistibile da regole accessibili, partite brevi e un tono comico che strizza l’occhio sia ai veterani dei giochi da tavolo sia a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

Prodotto in caricamento

Quando il gioco vola anche su Instagram

Abbiamo voluto raccontare Exploding Pigeon realizzando un reel su Instagram che mette in risalto le sue componenti più iconiche. Lo Shaker Piccione che vibra e tubando minaccia di esplodere diventa il vero protagonista del video, accompagnato dalle reazioni spontanee dei giocatori che cercano di salvarsi passando l’oggetto di mano in mano.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Cosa troviamo dentro la scatola

La confezione di Exploding Pigeon si distingue subito per il design colorato e d’impatto, fedele allo stile irriverente già sperimentato in Exploding Kittens. All’interno, però, la vera sorpresa è lo Shaker Piccione, un piccolo dispositivo elettronico che vibra, emette suoni e, a intervalli imprevedibili, simula l’esplosione. È lui il cuore pulsante del gioco, l’elemento che catalizza attenzione e risate durante ogni partita.

Accanto allo Shaker, troviamo un set di carte illustrate che introducono varietà nelle dinamiche, rendendo ogni round diverso dal precedente. Le carte permettono, ad esempio, di invertire il senso di gioco, obbligare un avversario a tenere il piccione per più tempo o alleggerire la pressione scaricandola su un altro giocatore. Sono piccoli twist che tengono alta la tensione e impediscono al ritmo di rallentare.

Completa la dotazione un pennarello cancellabile con cui i giocatori possono annotare punteggi o personalizzare alcune varianti suggerite dal regolamento. Non mancano, naturalmente, il manuale delle regole e un alloggiamento interno pensato per custodire in modo ordinato tutti i componenti. La confezione è compatta, trasportabile e pronta a diventare un must delle serate in compagnia.

Regole semplici per un caos esplosivo

Il regolamento di Exploding Pigeon è tanto immediato quanto spassoso, pensato per poter avviare una partita in pochi minuti senza bisogno di lunghe spiegazioni. La dinamica di base rielabora la classica “patata bollente”: lo Shaker Piccione viene acceso e consegnato al primo giocatore, che deve passarlo velocemente seguendo le indicazioni delle carte giocate sul tavolo.

Ogni turno inizia con il pescare una carta. Questa può contenere un’azione che modifica il flusso della partita: obbligare un avversario a trattenere il piccione, saltare un turno, invertire il giro, oppure concedere un breve respiro al giocatore di turno. La tensione cresce con il passare dei secondi, perché nessuno sa quando lo Shaker deciderà di “esplodere”.

Quando lo Shaker smette di tubare e parte l’esplosione sonora, il giocatore che lo tiene in mano perde il round e colleziona un punto negativo. La partita prosegue fino a un numero di round concordato o fino a quando viene raggiunto un punteggio stabilito, così da decretare il vincitore.

Il regolamento propone anche varianti che aggiungono pepe: partite a squadre, sfide rapide in stile torneo o l’uso creativo del pennarello per introdurre regole casalinghe. Questa flessibilità consente al gioco di adattarsi a gruppi diversi, dalle famiglie con bambini ai gruppi di amici in cerca di risate immediate.

Impressioni di gioco

Giocare a Exploding Pigeon significa abbandonarsi a un’esperienza di puro divertimento, dove l’elemento competitivo si intreccia con la comicità della situazione. Lo Shaker Piccione è un’idea brillante: trasforma l’ansia dell’attesa in un momento di suspense collettiva, capace di scatenare risate contagiose. Ogni vibrazione o suono inatteso diventa un piccolo colpo di scena, amplificato dalle reazioni spontanee del gruppo.

Dal punto di vista delle meccaniche, ci troviamo di fronte a un titolo leggero, senza pretese di profondità strategica. È un party game che si gioca per la gioia dell’istante, non per la costruzione di una strategia a lungo termine. Alcuni potrebbero percepirlo come caotico o troppo dipendente dal fattore fortuna, ma è proprio questo il suo punto di forza: la sua imprevedibilità lo rende perfetto per rompere il ghiaccio o animare una serata spensierata.

Il paragone con Exploding Kittens viene spontaneo: se il primo puntava tutto sulle carte e sul nonsense illustrato, qui il fulcro è un componente fisico che porta la partita oltre il tavolo, creando un vero spettacolo da condividere. In questo senso, Exploding Pigeon si colloca tra quei titoli che funzionano meglio in compagnia numerosa, con un’atmosfera rilassata e la voglia di lasciarsi andare al divertimento.

Dal punto di vista della durata, le partite sono rapide e consentono facilmente di organizzare più round consecutivi. L’unico limite potrebbe emergere in contesti di gioco troppo ristretti (due o tre persone), dove la tensione e il ritmo perdono parte della loro forza. Ma con il numero giusto di partecipanti, il gioco trova il suo habitat naturale e dimostra di avere una marcia in più rispetto ad altri party game tradizionali.