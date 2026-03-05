Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul DJI Avata 2 Fly More Combo (3 batterie), il drone FPV con fotocamera 4K dotato di Goggles 3 e RC Motion 3. Grazie ai controlli intuitivi e alla modalità Easy ACRO, anche i principianti potranno esibirsi in acrobazie spettacolari. Oggi lo trovate a soli 859,00€ invece di 1.019,00€!

DJI Avata 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Avata 2 Fly More Combo (3 batterie) è consigliato a tutti coloro che desiderano vivere l'esperienza del volo FPV in modo immersivo e adrenalinico, senza dover essere piloti esperti. Grazie ai controlli intuitivi tramite movimenti naturali e alla funzione Easy ACRO, questo drone è ideale sia per i principianti che vogliono avvicinarsi al mondo dei droni FPV, sia per i content creator che cercano riprese in POV di altissima qualità. I paraeliche integrati e la robustezza generale lo rendono adatto a chi vuole volare in sicurezza in ambienti diversi.

Le esigenze che questo prodotto soddisfa sono molteplici: dalla creazione di contenuti video in 4K con slow motion fino a 100fps, alla possibilità di eseguire acrobazie spettacolari con una sola pressione. Con 69 minuti di autonomia totale garantiti dalle 3 batterie incluse e la compatibilità con i DJI Goggles 3, il combo risponde perfettamente alle necessità di chi vuole sessioni di volo prolungate. Attualmente disponibile su Amazon a 859€ invece di 1019€, rappresenta un'occasione imperdibile con uno sconto del 16%.

Il DJI Avata 2 Fly More Combo (3 batterie) è un drone FPV con fotocamera 4K e FOV da 155°, sensore da 1/1.3", slow motion fino a 4K/100fps, paraeliche integrati, controllo gestuale e fino a 69 minuti di autonomia.

