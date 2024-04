SIMPATICO speaker portatile Divoom Timebox Evo a 39€!

Se desiderate un dispositivo che vada oltre la semplice riproduzione musicale, offrendo anche un tocco di vivacità e creatività con un pannello LED programmabile e funzionalità di pixel art, allora il Divoom Timebox Evo è l'opzione ideale per voi. Nella sua quarta generazione, questo altoparlante è attualmente oggetto di una promozione senza precedenti su Amazon, consentendovi di acquistarlo a 39,10€ grazie ad uno sconto del 35%. Un'ottima scelta per chi cerca uno speaker Bluetooth portatile di qualità.

Divoom Timebox Evo, chi dovrebbe acquistarlo?

Divoom Timebox Evo è perfetto per chi ama unire tecnologia e creatività nella loro vita quotidiana. Questo altoparlante portatile Bluetooth non solo offre funzionalità smart come la radiosveglia e la visualizzazione delle notifiche dai social media, ma include anche la caratteristica unica di creare e condividere Pixel Art tramite un'app dedicata.

Con oltre 30 funzioni aggiuntive, il Divoom Timebox Evo è ideale per chi cerca un gadget multifunzionale in grado di aggiungere un tocco di originalità e divertimento alla loro routine quotidiana. Con i suoi potenti bassi e lo spettacolo di luci che si sincronizza con la musica, questo altoparlante offre un'esperienza sonora straordinaria e un'atmosfera coinvolgente, perfetta per gli amanti della musica che desiderano godere di un audio di alta qualità ovunque si trovino.

Grazie al suo design compatto e moderno, il Divoom Timebox Evo è facile da trasportare e utilizzare ovunque si desideri. Per chi cerca un modo unico e innovativo per esprimere la loro creatività, visualizzare informazioni utili con un semplice sguardo e godersi un'ottima qualità del suono, il Divoom Timebox Evo rappresenta più di un semplice altoparlante: è un compagno versatile e creativo per arricchire ogni momento con musica, arte pixel e funzionalità smart. Lo trovate oggi in offerta su Amazon a 39,10€ con lo sconto del 35%.

Vedi offerta su Amazon