Se cercate un laptop premium dalle prestazioni straordinarie, il Dell 16 Premium Laptop è ora in offerta su Amazon con uno sconto del 12%. Dotato di processore Intel Core Ultra 9 285H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070 e magnifico display OLED 4K touch da 16,3 pollici, questo notebook vi conquisterà. Con 32GB di RAM e SSD da 1TB, potrete portarlo a casa a 2.899€ invece di 3.299€, un'occasione imperdibile per professionisti e creativi.

Dell 16 Premium DA16250, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dell 16 Premium Laptop DA16250 rappresenta la scelta ideale per professionisti creativi e power user che necessitano di prestazioni ai massimi livelli. Grazie al processore Intel Core Ultra 9 285H e alla NVIDIA GeForce RTX 5070, questo laptop vi permetterà di affrontare senza compromessi attività intensive come rendering 3D, montaggio video in 4K e sviluppo software avanzato. Il magnifico display OLED touch da 16,3" con tecnologia InfinityEdge vi conquisterà se lavorate nel graphic design, nella fotografia professionale o nell'editing video, offrendovi colori fedeli e dettagli straordinari. Con 32GB di RAM e 1TB di SSD velocissimo, questo notebook vi garantirà un multitasking fluido anche con decine di applicazioni aperte simultaneamente.

Questo dispositivo premium si rivolge anche agli appassionati di gaming di alto livello che desiderano giocare ai titoli più recenti con impostazioni grafiche massime e ray tracing attivo. La presenza del refresh rate a 120Hz sul display OLED assicura fluidità eccezionale, mentre l'audio Dolby Atmos con sistema quad-speaker vi immergerà completamente nell'esperienza videoludica. La connettività Wi-Fi 7 e le tre porte Thunderbolt 4 vi permetteranno di collegare monitor esterni, periferiche ad alte prestazioni e dispositivi di archiviazione velocissimi. Se cercate un laptop che non conosca limiti e che vi accompagni per anni senza perdere smalto, approfittando dello sconto del 12% rispetto al prezzo originale, questa è l'occasione giusta per investire nella vostra produttività.

Il Dell 16 Premium Laptop DA16250 vi conquisterà con il suo straordinario display OLED touch da 16,3 pollici in risoluzione 4K a 120Hz, perfetto per creativi e professionisti esigenti. Sotto la scocca troverete il potente processore Intel Core Ultra 9 285H con 16 core, affiancato dalla NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8GB di memoria dedicata, 32GB di RAM LPDDR5 e un velocissimo SSD da 1TB. Questa configurazione vi permetterà di affrontare rendering 3D, montaggio video 4K e multitasking intensivo senza compromessi.

