Da non perdere: Minecraft Starter Collection a soli 24€!

La Minecraft Starter Collection per PS4 è disponibile oggi su Amazon al prezzo speciale di 23,99€ invece di di 30,99€. Questo significa un risparmio del 23%, permettendovi di accedere a un mondo di avventure senza limiti. Ideale per giocatori dai 7 anni in su, la confezione include una vasta gamma di contenuti esclusivi per esplorare tutto ciò che il mondo di Minecraft ha da offrire. Potrete godervi il gioco in modalità multiplayer cross-platform con amici su Nintendo Switch, XBOX One, Windows 10 e dispositivi mobili, oltre all'accesso al Minecraft Marketplace per ulteriori acquisti digitali. Un'occasione imperdibile per mettere alla prova la propria creatività e sopravvivenza nel vasto universo di Minecraft.

Minecraft Starter Collection, chi dovrebbe acquistarla?

Minecraft Starter Collection è la scelta ideale per i giocatori di tutte le età, ma risulta perfetta per i giovani esploratori digitali dai 7 anni in su. Questa versione non solo invita a immergersi in un universo di creatività pressoché illimitato, dove la sola frontiera è l'immaginazione del giocatore, ma amplifica anche l'esperienza grazie alla possibilità di giocare in modalità multiplayer cross-platform. Gli amici si possono trovare su Nintendo Switch, Xbox One, Windows 10 e dispositivi Mobile, rendendolo uno dei giochi più versatili per la condivisione di avventure e la costruzione di mondi insieme.

Più di un semplice gioco, la Minecraft Starter Collection è un portale dove i giocatori hanno l'opportunità di acquistare elementi di gioco come mondi, skin, mini-giochi e pack tematici. Inclusi nella collezione ci sono contenuti inediti aggiuntivi che arricchiscono notevolmente il gameplay e 700 monete da spendere nel marketplace. Questo pacchetto rappresenta un'occasione eccezionale per avviare o espandere l'esperienza Minecraft a un costo accessibile.

Disponibile oggi al prezzo di 23,99€ invece di 30,99€, Minecraft Starter Collection è l'acquisto perfetto per chi desidera immergersi in un mondo di creazione e avventura senza limiti. Con il suo vasto assortimento di contenuti aggiuntivi e la possibilità di partecipare a un'esperienza di gioco cross-platform, è un'offerta imperdibile per i fan di Minecraft e per i gamer pronti a esplorare la sua infinita creatività. Vi consigliamo l'acquisto per unire amici e familiari in avventure memorabili all'interno del ricco universo di Minecraft.

