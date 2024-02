Prezzo MINI per queste cuffie con microfono: ora costano solo 32€

Siete in cerca di un paio di cuffie semplici e flessibili, che vi permettono anche grazie al microfono integrato di stare comodi mentre siete in videochiamata su Teams o Google Meet, sappiate che oggi le ottime Sennheiser C10 si portano a casa con un piccolo sconto, che vi permette di averle al 9% in meno, con quindi una spesa di 31,99€ anziché 34,99€.

SENNHEISER C10, chi dovrebbe acquistarle?

Se la mancanza di connettività wireless non rappresenta un ostacolo per voi, consigliamo vivamente l'acquisto di queste cuffie, particolarmente adatte a lavoratori e studenti che cercano un'esperienza audio impeccabile senza interruzioni. Certificate per Microsoft Teams e Zoom, e ottimizzate per Unified Communications, queste cuffie semplificano la partecipazione alle riunioni con un comodo pulsante dedicato.

La connessione plug-and-play attraverso il connettore USB-C rende la transizione tra diverse attività un'operazione fluida e senza complicazioni. Quindi, se la vostra giornata lavorativa o di studio richiede frequenti riunioni online o prolungate sessioni di concentrazione, queste cuffie sono la scelta ideale. Inoltre, offrono una qualità audio superiore e un comfort eccezionale, grazie ai cuscinetti in similpelle inclusi che forniscono anche un efficace isolamento acustico. Grazie alla tecnologia Epos BrainAdaptTM, queste cuffie sono progettate per sostenere il processo naturale di elaborazione del suono del cervello, riducendo la fatica e migliorando la concentrazione sia per l'utente che per gli interlocutori.

Insomma, se siete disposti a rinunciare alla connettività wireless, queste cuffie rappresentano una scelta eccellente per un'esperienza audio impeccabile, comfort duraturo e facilità d'uso nelle vostre attività lavorative o di studio online: oggi, poi, si portano a casa con sconto del 9%, con quindi un piccolo sconto rispetto al prezzo abituale.

