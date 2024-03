Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a META' PREZZO! (-50%)

L'atteso Final Fantasy VII: Rebirth è finalmente disponibile, come abbiamo evidenziato nella nostra recensione video. Molti tra voi avranno già dato il via alla nuova saga con Cloud e compagni. Tuttavia, per chi ancora non fosse al corrente, vogliamo sottolineare l'opportunità offerta da Amazon di aggiudicarsi un capitolo fondamentale della saga di Final Fantasy VII a un prezzo vantaggioso di soli 19,97€. Parliamo della rimasterizzazione di Crisis Core Final Fantasy VII, il prequel originariamente pubblicato su PSP che vede come figura centrale Zack Fair. Nominata per l'occasione Reunion, questa edizione per PS5 offre una nuova vita a questo classico, come dettagliato nella nostra recensione.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioco rappresenta una rimasterizzazione di alto livello di un capitolo che, nonostante la sua rilevanza nell'universo di FFVII, è stato a lungo trascurato a causa della sua esclusiva su PSP. È caldamente consigliato non solo agli affezionati della serie Final Fantasy ma anche agli estimatori dei JRPG in generale, grazie alla meticolosa realizzazione.

Il gioco si concentra su Zack Fair e racconta eventi determinanti che precedono il famoso "tradimento" di Sephiroth, oltre alla successione tra Cloud e Zack, inserendosi nella linea temporale del Final Fantasy VII originale.

Non è essenziale aver giocato al titolo originale per godersi Crisis Core (così come non è necessario aver giocato Crisis Core per immergersi nei titoli FFVII Remake e Rebirth), ma l'esperienza di gioco proposta è imprescindibile. Lo stesso vale per la trama e i personaggi, che arricchiscono significativamente la conoscenza di Midgar e delle sue vicende. Un'occasione ancora più allettante, considerando l'attuale prezzo di soli 19,97€.

Vedi offerta su Amazon