Bandai e Tamashii Nations annunciano ufficialmente l’arrivo di Tony Tony Chopper nella linea SH Figuarts, con una figure ispirata alla serie live-action One Piece prodotta da Netflix. L’iconico medico della ciurma di Cappello di Paglia, l’amatissima renna dal naso blu, fa così il suo debutto nella linea dedicata alle action figure articolate, pronto ad affiancare Monkey D. Luffy e il resto della ciurma in una riproduzione fedele al design visto nella serie televisiva.

Tony Tony Chopper - SH Figuarts

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La figure misura circa 80 mm di altezza ed è realizzata in PVC e ABS. Nonostante le dimensioni compatte, il modello è stato progettato con un sistema di articolazioni studiato per garantire una buona gamma di movimenti, permettendo ai collezionisti di ricreare pose dinamiche e naturali. Come da tradizione della linea SH Figuarts, anche questa uscita punta a combinare fedeltà estetica e giocabilità, offrendo un prodotto pensato sia per l’esposizione sia per la fotografia collezionistica.

Grande attenzione è stata dedicata alla scultura e alla resa dei dettagli. Il corpo di Chopper presenta un pelo texturizzato che contribuisce a dare profondità alla superficie, mentre il celebre cappello rosa è riprodotto con un effetto tessuto particolarmente realistico. Anche il volto è stato realizzato con grande cura: grazie alla tecnologia “Tamashii Digital Paint”, Tamashii Nations riesce a ricreare le espressioni tipiche del personaggio viste nella versione live-action, con una resa pittorica che restituisce uno sguardo credibile e molto espressivo. Il risultato finale è una figure che sembra uscita direttamente dalle scene della serie.

La dotazione di accessori consente diverse possibilità di esposizione e personalizzazione. All’interno della confezione saranno presenti il corpo principale della figure, tre paia di mani intercambiabili e due volti alternativi dotati di parti della bocca removibili. A questi si aggiungono ulteriori parti bocca intercambiabili, che permettono di modificare facilmente l’espressione del personaggio, oltre allo zainetto e alla caratteristica fiaschetta. Completa la dotazione una base espositiva dedicata, utile per stabilizzare la figure durante l’esposizione o per ricreare pose più dinamiche.

Grazie a questi accessori sarà possibile ricreare sia le espressioni più dolci e buffe del personaggio sia momenti più dinamici, valorizzando il suo ruolo di medico della ciurma e il carattere tenero ma determinato che lo ha reso uno dei personaggi più amati dell’opera.

Prezzo e data di uscita

Per il mercato italiano, i preordini sono stati avviati tramite il distributore ufficiale Cosmic Group, mentre l’uscita è prevista per ottobre 2026, circa due mesi dopo il lancio giapponese fissato per agosto 2026. Il prezzo indicativo segnalato è di 68,00 euro, una cifra competitiva per una figure che promette qualità costruttiva, fedeltà ai dettagli e un’elevata possibilità di personalizzazione per i collezionisti e gli appassionati di One Piece.