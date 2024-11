Black Friday Google Store: dispositivi e accessori a PREZZI IMPERDIBILI!

Il Black Friday 2024 è ormai quasi arrivato, portando con sé una serie di offerte imperdibili sul Google Store. Dal 17 novembre al 2 dicembre 2024, avete l'opportunità di acquistare dispositivi e accessori Google a prezzi scontati, con sconti che arrivano fino a 150€ su prodotti selezionati.

Black Friday Google Store, perché approfittarne?

Tra le promozioni più allettanti, spicca uno sconto di 100 € sull'acquisto del Pixel 8 Pro, lo smartphone di punta di Google, noto per le sue prestazioni elevate e la fotocamera avanzata. Se preferite un modello leggermente più economico, il Pixel 8 è disponibile con una riduzione di 70 €, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. Per chi cerca un dispositivo ancora più accessibile, il Pixel 8a beneficia di uno sconto di 50 €, rendendolo una scelta ideale per chi desidera un'esperienza Pixel senza spendere troppo.

Non solo smartphone: anche gli accessori Google sono in promozione. Il Google Pixel Watch 3, l'ultimo smartwatch dell'azienda, è scontato di 70 €, combinando eleganza e funzionalità avanzate per monitorare la vostra salute e le attività quotidiane. Per gli amanti della musica, i Pixel Buds Pro 2 offrono un suono di alta qualità e sono disponibili con una riduzione di 30 €.

Se state cercando un dispositivo versatile per il lavoro e l'intrattenimento, il Pixel Tablet è scontato di 150 €, offrendo potenza e portabilità in un unico pacchetto. Infine, per chi desidera il top di gamma, il Pixel 9 Pro XL è disponibile con uno sconto di 100€, offrendo prestazioni senza compromessi e le ultime innovazioni tecnologiche di Google.

Queste offerte sono valide fino al 2 dicembre 2024, salvo esaurimento scorte. Non perdete l'occasione di aggiornare i vostri dispositivi con la qualità e l'innovazione che solo Google può offrire, approfittando di sconti eccezionali durante questo Black Friday.

Per ulteriori dettagli e per effettuare i vostri acquisti, visitate il Google Store e scoprite tutte le promozioni disponibili. Ricordate, queste offerte sono a tempo limitato: assicuratevi di non lasciarvele sfuggire!

