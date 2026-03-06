Su Amazon sono disponibili i Baseus EP10 Pro, auricolari in-ear wireless con cancellazione attiva del rumore fino a -50dB, certificazione Hi-Res, codec LDAC, 6 microfoni AI per chiamate cristalline e autonomia fino a 55 ore. Resistenti IP55 e dotati di Bluetooth 6.0, sono perfetti per ogni occasione. Disponibili a soli 28,49€ con uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale di 39,99€.

Baseus EP10 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

I Baseus EP10 Pro sono la scelta ideale per chi cerca un'esperienza audio di alta qualità senza rinunciare alla praticità quotidiana. Sono consigliati agli appassionati di musica che desiderano un suono Hi-Fi grazie alla certificazione Hi-Res e al codec LDAC, ma anche ai professionisti sempre in movimento che necessitano di chiamate cristalline garantite dai 6 microfoni con AI. Chi frequenta palestre o ama le attività all'aperto troverà nella classificazione IP55 e nelle 55 ore di autonomia totale un compagno affidabile e resistente.

Questi auricolari soddisfano l'esigenza di isolarsi dai rumori esterni grazie alla cancellazione attiva fino a -50dB con 5 modalità personalizzabili, perfette per concentrarsi in ufficio, in viaggio o sui mezzi pubblici. Con una ricarica rapida di soli 10 minuti che restituisce 2,5 ore di ascolto, sono adatti anche a chi vive sempre di fretta. Attualmente disponibili su Amazon a 28,49€ invece di 39,99€, rappresentano un'occasione concreta per chi vuole tecnologia Bluetooth 6.0 di fascia alta a un prezzo accessibile.

I Baseus EP10 Pro sono auricolari in-ear wireless con Bluetooth 6.0 e cancellazione attiva del rumore fino a -50dB. Offrono audio Hi-Res con codec LDAC, 6 microfoni AI, resistenza IP55 e fino a 55 ore di autonomia.

