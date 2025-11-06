Su Amazon trovate il ASUS TUF Gaming VG279QML5A, un monitor gaming da 27" con pannello Fast IPS e risoluzione Full HD, perfetto per chi cerca prestazioni elevate. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 240Hz e al tempo di risposta di soli 0,3ms, questo display è ideale per i giocatori più esigenti. L'offerta vi permette di portarlo a casa a 169,00€ invece di 219,00€, un risparmio interessante per un monitor che combina tecnologie avanzate come ELMB SYNC, G-SYNC e FreeSync Premium per un'esperienza di gioco fluida e senza sbavature.

ASUS TUF VG279QML5A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il ASUS TUF Gaming VG279QML5A rappresenta la scelta ideale per i giocatori competitivi e per chi desidera portare la propria esperienza di gaming a un livello superiore senza spendere cifre eccessive. Con una frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di appena 0,3ms, questo monitor vi permetterà di competere alla pari nei titoli più frenetici come sparatutto in prima persona, battle royale e MOBA, dove ogni millisecondo fa la differenza tra vittoria e sconfitta. La tecnologia ELMB SYNC, combinata con G-SYNC e AMD FreeSync Premium, elimina ghosting e tearing anche durante le sessioni più intense, garantendovi una fluidità cristallina che vi consentirà di individuare i nemici con maggiore precisione e di reagire istantaneamente.

Questo monitor soddisfa perfettamente le esigenze di chi cerca un display da 27 pollici Full HD con prestazioni da competizione professionale a un prezzo accessibile. Gli streamer e i content creator apprezzeranno la copertura del 99% dello spazio colore sRGB per contenuti visivamente accurati, mentre la funzione DisplayWidget Center vi permetterà di modificare rapidamente le impostazioni senza interrompere il flusso di lavoro. La connettività completa con DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.0 vi consentirà di collegare console di nuova generazione e PC simultaneamente, rendendo questo monitor perfetto per chi possiede multiple piattaforme di gioco e desidera passare dall'una all'altra senza continui cambi di cavi.

