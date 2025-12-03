Se cercate un PC All-in-One completo e potente, su Amazon trovate l'ASUS AIO F3702WFAK a un prezzo davvero interessante: 649,00€ invece di 999,00€. Questo elegante computer bianco vi offre un display FHD da 27 pollici con cornice sottilissima, processore AMD Ryzen 5 7520U, 16GB di RAM e 512GB SSD. Risparmiate 350€ su questo ASUS AIO e portate a casa una soluzione perfetta per lavoro, studio e intrattenimento con WiFi 6 e audio ASUS SonicMaster.

Prodotto in caricamento

ASUS AIO F3702WFAK, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS AIO F3702WFAK rappresenta la scelta ideale per chi cerca una soluzione all-in-one completa per la casa o l'ufficio, senza rinunciare a prestazioni solide e un design elegante. Vi consigliamo questo prodotto se lavorate da remoto e avete bisogno di un display ampio da 27 pollici per gestire comodamente documenti, fogli di calcolo e videochiamate, grazie anche alla cancellazione del rumore potenziata dall'intelligenza artificiale. Con 16GB di RAM e un SSD da 512GB, questo PC è perfetto per chi necessita di un multitasking fluido, passando rapidamente da applicazioni di produttività a streaming video senza rallentamenti. La connettività WiFi 6 garantisce inoltre velocità di rete eccezionali per scaricare file pesanti o partecipare a riunioni online in alta qualità.

Questo all-in-one soddisfa brillantemente anche le esigenze di famiglie e studenti che cercano un dispositivo versatile per l'intrattenimento oltre che per lo studio. Il display FHD con refresh rate a 75Hz e il sistema audio ASUS SonicMaster con DTS Audio Processing vi offriranno un'esperienza multimediale coinvolgente, ideale per godervi film, serie TV o contenuti su YouTube. Se apprezzate gli spazi ordinati, la configurazione all-in-one elimina l'ingombro di tower e cavi multipli, mentre la porta HDMI-out permette di collegare un secondo monitor per chi necessita di espandere la propria postazione di lavoro. Con uno sconto del 35%, questo ASUS rappresenta un investimento intelligente per chi vuole qualità e completezza a un prezzo accessibile.

L'ASUS AIO F3702WFAK è un computer all-in-one elegante che unisce design e prestazioni in un unico dispositivo. Il display LED FHD da 27 pollici con cornice quasi invisibile offre un rapporto schermo-corpo del 91%, mentre il Processore AMD Ryzen 5 7520U abbinato a 16GB di RAM e SSD da 512GB garantisce un multitasking fluido per tutte le vostre attività quotidiane.

Vedi offerta su Amazon