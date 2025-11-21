La partnership tra AEW e DC Comics si intensifica con Full Gear, PPV in programma nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre in diretta dal Prudential Center di Newark, New Jersey. Ecco l'elenco dei match annunciati.

AEW World Tag Team Championship: Brodido vs FTR

Cash Wheeler e Dax Harwood avranno una nuova shot ai titoli di coppia della AEW, attualmente detenuti da Bandido e Brody King.

AEW Women's World Championship: Kris Statlander vs Mercedes Moné

Senza dubbio il match femminile più atteso della card: da un lato la campionessa femminile della AEW, dall'altro "13 Belts Moné", colei che sta portando una vera e propria rivoluzione in giro per il mondo.

Riuscirà Mercedes a vincere il suo 14 titolo in carriera, ovvero quello mondiale, o Kris Statlander riuscirà a continuare il suo regno?

Pac vs Darby Allin

Darby Allin è stato letteralmente scaraventato da Pac su due tavoli infuocati. Il "Daredevil" della AEW cercherà vendetta in quel di Full Gear, sfidando proprio il wrestler britannico

No Holds Barred Match: Jon Moxley vs Kyle O'Reilly

Reduce dalla cocente sconfitta nel Blood and Guts, Jon Moxley vuole fare di tutto per vendicarsi di Kyle O'Reilly, colui che lo ha costretto alla resa. Adesso i due si sfideranno in un No Holds Barred, match senza squalifiche e senza regole.

AEW World Championship - Steel Cage Match: "Hangman" Adam Page vs Samoa Joe

"Hangman" Adam Page e Samoa Joe si scontreranno ancora una volta, ma con una stipulazione ben diversa: saranno infatti rinchiusi all'interno di una gabbia d'acciaio.

Nessuna regola, tutto è lecito: chi uscirà da Newark con il titolo mondiale attorno alla vita?

Dove vedere AEW Full Gear in streaming

L'evento sarà disponibile in streaming, in diretta e on demand, su TrillerTV

Immagine di copertina via All Elite Wrestling