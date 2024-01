Prezzo TOP su questo notebook Acer con RTX 4060! (-13%)

Per tutti gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza di gioco eccezionale senza spendere una fortuna, il notebook gaming Acer Nitro 5, uno dei migliori modelli sul mercato rappresenta una scelta ineguagliabile. Ora disponibile su Amazon a un prezzo impareggiabile di soli €1.299, rispetto al prezzo consigliato di €1.499, con uno sconto del 13%, questo notebook è un vero affare che non potete ignorare.

Acer Nitro 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Con il suo processore Intel Core i9-12900H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8 GB, il notebook gaming Acer Nitro 5 vi permetterà di godere di un framerate elevato e senza interruzioni, mentre la tastiera RGB personalizzabile si illuminerà al ritmo delle vostre vittorie.

Questo portatile da gaming non è solo stato pensato per chi cerca prestazioni elevate nei videogiochi, ma anche per i creatori di contenuti che necessitano di un partner affidabile e performante per il loro lavoro creativo. La vostra ricerca di un'esperienza visiva di alto livello trova compimento nel display FHD da 15,6" con refresh rate di 144 Hz, che regala immagini nitide e movimenti fluidi durante i giochi più intensi.

Con un prezzo di €1.299,00 rispetto al prezzo originale di €1.499,00, il notebook gaming Acer Nitro 5 è il compagno ideale per ogni appassionato di gaming che cerca prestazioni eccezionali a un prezzo vantaggioso. La sua combinazione di velocità e ampie possibilità di connessione vi cattureranno, rendendo ogni sessione di gioco un vero e proprio piacere.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!