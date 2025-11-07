Attraverso un comunicato stampa, Edizioni BD e J-POP Manga hanno reso disponibile il calendario delle uscite previste a novembre 2025. Da segnalare PINO, rivisitazione in chiave sci-fi del Pinocchio di

Collodi, di Takashi Murakami e Death Stranding 2: On the Beach di Hideo Kojima diventa un romanzo grazie alla

penna di Hitori Nojima, lo stesso autore che ha firmato l’adattamento in prosa del primo capitolo della celebre saga videoludica.

Zatch Bell! 1 – Variant

La vita di Kiyomaro Takamine, studente con una mente brillante ma poco popolare, viene sconvolta dall’incontro con Zatch, demone dalle sembianze di bambino, inviato sulla Terra insieme a molti altri suoi simili per dare vita a uno scontro che eleggerà il prossimo re demone! Tra libri magici e potenti incantesimi, prende il via un’avventura che cambierà per sempre la vita di entrambi!

The Fragrant Flower Blooms With Dignity 2 – Edizione Deluxe + Set di Cartoline

Edizione a tiratura limitata con sovraccoperta variant e un esclusivo set di cartoline in allegato. Rintaro Tsumugi e Kaoruko Waguri, studenti dei due licei rivali Chidori e Kikyo, si sono conosciuti. Taciturno e dallo sguardo truce, Rintaro intimidisce chiunque lo veda, eppure Kaoruko gli parla senza alcuna paura. Inizialmente lui è preso alla sprovvista, ma poco a poco inizia ad aprirle il suo cuore. Un giorno, all’improvviso, Rintaro viene fermato da Subaru Hoshina, l’amica di Kaoruko che sembra nutrire grande rancore verso gli studenti della Chidori…

Death Stranding 2 – On the Beach Romanzo

Dopo aver riportato in vita un’America sull’orlo del collasso, Sam ha fatto perdere le sue tracce, preferendo vivere un’esistenza tranquilla insieme a Lou. Il suo desiderio sembra avverarsi, finché una terribile tragedia non colpisce l’uomo e la bambina. Per superare il dolore, il corriere decide di unire le forze con Fragile e mettersi in viaggio prima in Messico e poi nel lontano continente australiano. Laggiù, in un mondo diverso da quello a cui è abituato, Sam dovrà affrontare formidabili nemici e nuovi misteri…

Pino

In un futuro prossimo, Pino è un robot umanoide dotato della più avanzata intelligenza artificiale al mondo: PINO, la prima a raggiungere la singolarità, e cioè a dimostrarsi superiore all’essere umano. Affidato alle cure di Hana, un’anziana ricercatrice che lavora per una compagnia parafarmaceutica, Pino si occupa degli animali che l’azienda usa per le sue ricerche. Finché, un giorno, in lui non avviene un cambiamento inaspettato, che scatena interrogativi sulla sua essenza, sulla sua mente e sul suo cuore. Un manga toccante dall’autore dei best seller Il Cane Che Guarda le Stelle e Kota, il Cane Che Vive Con Noi.

Scegli la Tua Avventura – Classic Collection Cofanetto Box 1 (Vol. 1-4)

Con oltre 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo e traduzioni in 38 lingue, Scegli la tua avventura è una serie seminale per il fenomeno dei librogame che, dopo l’enorme successo degli anni Ottanta e Novanta, sta vivendo una nuova giovinezza, grazie alla nascita di tante nuove firme ed editori dedicati. La nuova edizione targata Edizioni BD permette a chiunque abbia giocato i titoli originali di rivivere la magia della narrazione a bivi che ha segnato la propria infanzia o adolescenza, e agli appassionati di librogame di riscoprire l’opera che ha dato vita a una lunga scia di imitazioni e collane concorrenti. Scegli la tua avventura trasporta i lettori in storie sempre nuove e auto-conclusive, che spaziano tra generi e ambientazioni sorprendenti: dai viaggi nel tempo alle esplorazioni di città leggendarie come Atlantide, fino alle insidie dello spazio profondo e a molte altre avventure indimenticabili. Il volume che ha dato il via a questa storica collana è La caverna del tempo di Edward Packard. L’autore ebbe l’idea di scrivere una trama non lineare raccontando le favole della buonanotte ai figli: spesso chiedeva loro di decidere come far proseguire la storia e scoprì così quanto fossero più felici di partecipare attivamente alla narrazione, invece che esserne semplici ascoltatori. Dopo La caverna del tempo arrivarono altri titoli cult come Viaggio sotto il mare e Oltre lo spazio di R. A. Montgomery, e In pallone sul Sahara di D. Terman. Tutti i volumi condividono la meccanica base dei librogame: il protagonista è raccontato in seconda persona e interpretato dal lettore, che con le sue scelte determina la direzione della storia, fino a una rosa di finali alternativi. Questi primi quattro volumi di Scegli la tua avventura usciranno insieme, in una nuova traduzione italiana, all’interno di un elegante cofanetto da collezione che avrà in allegato un poster realizzato appositamente per questa edizione.

Il calendario completo delle uscite Edizioni BD e J-POP Manga di novembre 2025

Dal 3 al 9 novembre

Dal 10 al 16 novembre

L’Innominabile e altre storie

The Fragrant Flower Blooms with Dignity 2

The Fragrant Flower Blooms with Dignity 2 Deluxe

#DRCL midnight children 6

Il primo amore di Nezumi 3

Inazuma Eleven 2

La strana casa 4

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 16

Love is an Illusion 7

Akane Banashi 14

Makeine - Too Many Losing Heroines 2

Mononogatari 15

Rent a Girlfriend 29

One Last Time 1

Vertice Estremo

Da 17 al 23 novembre

PINO

L’ombra venuta dal tempo Deluxe

Arion 2

Blue Giant Explorer 3

Chimeratica 4

Credimi, è amore 4

Don’t Call it Mystery 12

Il Drago e il Camaleonte 6

La storia di Genji 2

La voce della strada 3

RaiRaiRai 2

The Shiunji Family Children 3

Scegli la tua avventura Cofanetto

Black Letter 4

Dragonslayer 2

Dal 24 al 30 novembre