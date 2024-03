300€ in meno su questo POTENTE notebook gaming Acer, da non perdere!

Immergetevi nel mondo del gaming con l'incredibile offerta sul notebook gaming Acer Predator Helios Neo 16, attualmente disponibile su Amazon. Il prezzo originale di 1.999€ ora vede un irresistibile sconto, essendo disponibile a soli 1.699€. Questo significa che potete risparmiare il 15%, un'occasione imperdibile per gli appassionati di gaming che cercano le massime prestazioni senza compromessi.

Acer Predator Helios Neo 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook gaming Acer Predator Helios Neo 16 è la scelta ideale per i giocatori appassionati e per i creativi che necessitano di prestazioni elevate in movimento. Dotato del processore Intel Core i9-13900HX e della potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, questo notebook è pensato per chi non vuole scendere a compromessi in termini di potenza e fluidità di gioco. Con un SSD da 1 TB e 16 GB di RAM DDR5, offre non solo spazio in abbondanza per i giochi e i progetti più ingombranti, ma garantisce anche tempi di caricamento ridotti al minimo.

Il display WQXGA IPS da 16 pollici con refresh rate di 165 Hz assicura immagini nitide e una fluidità visiva eccezionale, fattori chiave per il gaming competitivo e il lavoro di editing video. Inoltre, la varietà di porte disponibili rende questo laptop estremamente versatile, permettendo di collegare tutti i dispositivi necessari senza rinunciare alla mobilità.

Acer Predator Helios Neo 16 è ideale per chi cerca le prestazioni estreme di un desktop in un laptop gaming. Grazie al suo processore all'avanguardia, alla potente scheda grafica e a un display di qualità superiore, è in grado di offrire un'esperienza di gioco senza compromessi. Il tutto è disponibile a soli 1.699,00€, che, considerando le caratteristiche di punta di questo notebook, rappresenta un investimento consigliato ai gamer più esigenti che non vogliono rinunciare alla portabilità.

