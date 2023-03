Arrivano le Turtle Beach Stealth Pro, le cuffie gaming ultra-premium

Nelle scorse ore, Turtle Beach ha presentato le sue nuove cuffie da gaming che puntano a far innamorare soprattutto chi non accetta compromessi quando gioca: le Turtle Beach Stealth Pro, infatti, sono state definite dal produttore come «il Re dell’audio da gaming wireless ultra-premium». E la scheda tecnica, in effetti, si impegna per meritarsi questo titolo.

Le cuffie, ideali per giocare su PlayStation, Xbox, PC, Mac, Nintendo Switch e dispositivi mobile, vantano driver Nanoclear™ da 50 mm di casa Turtle Beach, «con il 56% di superficie in più rispetto ai driver da 40 mm della concorrenza, per più bassi e un vasto e coinvolgente palcoscenico sonoro», spiega il produttore.

Sono anche dotate di cancellazione del rumore, con la possibilità di sentire comunque il background – per chi non vuole isolarsi del tutto:

«Le Stealth Pro offrono anche la cancellazione del rumore più efficace in una cuffia da gaming, piena trasparenza del rumore attraverso cui è possibile ancora sentire il rumore di background ambientale e riduzione del rumore di 25dB che blocca la maggior parte delle distrazioni in modo che tu possa concentrarti sulla vittoria».

Tra le altre caratteristiche, le Stealth Pro sono dotate sia di doppi microfoni integrati che di un microfono ad asta TruSpeak™ rimovibile, dotato di riduzione del rumore di fondo.

Per quanto riguarda il comfort, invece, Turtle Beach ha dotato le Stealth Pro di cuscinetti in memory foam per i padiglioni, con la tecnologia ProSpecs™ che li rende ideali anche per chi indossa gli occhiali. L’archetto e il telaio sono invece rinforzati in acciaio.

Le cuffie sono inoltre dotate di due batterie ricaricabili da 12 ore, con anche la possibilità di ricarica rapida: con 15 minuti potete giocare per atre tre ore. Buona anche la portata wireless, dal momento che Turtle Beach sottolinea che «la soluzione wireless senza lag da 2,4 GHz, regolata nel CA audio lab di Turtle Beach a San Diego, offre fino a 50′ / 15m di portata wireless e ottimizza l’audio di gioco e la chat in tempo reale per un vantaggio di gioco senza lag».

La versione delle Turtle Beach Stealth Pro per Xbox o PlayStation, che trovate sul sito ufficiale, è in pre-order a 329,99 euro di listino. L’uscita è attesa per il 23 aprile 2023.