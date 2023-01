Acer Chromebook 314, ideale per studio e lavoro, a meno di 350 euro su Amazon!

State cercando un computer portatile affidabile ed economico da utilizzare principalmente per studio e lavoro? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Il noto portale di e-commerce Amazon offre attualmente l’Acer Chromebook 314 ad un prezzo davvero imbattibile. Questo Chromebook è una soluzione ideale per coloro che cercano un dispositivo portatile, leggero e facile da usare per navigare su internet, creare documenti, utilizzare la posta elettronica e molto altro ancora.

Ad animare l’Acer Chromebook 314 è un processore Intel Pentium Silver N5030, accompagnato da 8 GB di memoria DDR4 e 64 GB di spazio di archiviazione su eMMC. Nonostante le specifiche tecniche, Acer Chromebook 314 riesce ad offrire un’esperienza utente di primo livello grazie al sistema operativo Chrome OS che ottimizza le varie operazioni e le prestazioni della batteria, tanto da permettere di arrivare sino a 12 ore con una singola ricarica, oltre ad avviarsi in maniera praticamente istantanea.

Acer Chromebook 314 è equipaggiato con un display IPS Full HD da 14″ che vi permette di navigare e occuparvi di tutte le comune operazioni della vita quotidiana in maniera ottimale. Acer Chromebook 314 è anche molto trasportabile, essendo più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1,5Kg.

Il prezzo consueto del notebook Acer Chromebook 314 è di 449€, ma oggi potrete acquistarlo ad un prezzo straordinario di 349€, con un risparmio di 100€, il che significa uno sconto del 22%. Questa è un’occasione unica per acquistare un notebook di qualità ad un prezzo vantaggioso.

