Xbox Series S con Hogwarts Legacy in offerta! 14% di sconto!

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino al prossimo 29 marzo, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate il bundle Xbox Series S – Gilded Hunter con Hogwarts Legacy, che potete ora acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Solitamente, il bundle Xbox Series S – Gilded Hunter con Hogwarts Legacy viene proposto a 374,98€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 319,98€, con uno sconto del 14%, pari a un risparmio reale di 55€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Xbox Series S è l’alternativa economica nella nuova gamma di console Microsoft. Pur essendo meno potente e senza un lettore Blu-Ray rispetto al modello superiore, offre comunque prestazioni di alto livello. La console Xbox Series S si contraddistingue per le sue dimensioni ridotte e un prezzo più accessibile. Le sue performance, in particolare per quanto riguarda i tempi di caricamento e funzioni aggiuntive come la comoda modalità Quick Resume, superano nettamente quelle delle console della generazione precedente.

Per espandere lo spazio di archiviazione, Xbox Series S presenta uno slot posteriore dedicato alle Expansion Card, che incrementano la capacità di memorizzazione. Nonostante le specifiche tecniche siano inferiori rispetto al modello più avanzato, Xbox Series S si propone di garantire un’esperienza di gioco eccellente, supportando una risoluzione fino a 1440p a 120 fps e un SSD proprietario da 512 GB. La console si concentra sul gaming digitale attraverso download, Xbox Game Pass e xCloud, motivo per cui non è dotata di un lettore ottico.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori schede video.

Ricordiamo, inoltre, che ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte disponibili online, che potete trovare nella nostra area dedicata del sito, oltre a invitarvi a consultare la nostra pagina dedicata a tutte le offerte di Primavera.