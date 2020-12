Winnie the Pooh costa caro a Devotion: salta l’uscita su GOG

Non c’è pace per Devotion: il survival horror sviluppato dalla taiwanese Red Candle Games, infatti, non è riuscito a vedere concretizzarsi la sua uscita su GOG, dopo che in precedenza era già sparito per non farvi più ritorno anche da Steam. Il motivo? Al suo interno era contenuto un meme che paragonava il Presidente della Cina Xi Jinping al personaggio Disney Winnie the Pooh.

La Cina non aveva preso molto bene la battuta e si era mossa, mentre i giocatori cinesi avevano bombardato il titolo di recensioni negative su Steam. Devotion era poi sparito, ricordano i colleghi del sito VG24/7.com, senza troppe spiegazioni (lo sviluppatore parlò di «problemi tecnici») e senza venire più introdotto nel catalogo di Valve.

Lo sfortunato Devotion ha detto addio sia a Steam che a GOG

Sembrava che una nuova luce potesse arrivare da GOG, lo store digitale di proprietà della polacca CD Projekt: Red Candle aveva infatti annunciato lo sbarco del gioco il 18 dicembre su questo store, ma la gioia è stata piuttosto effimera. Poco dopo, infatti, è intervenuto direttamente l’account social di GOG, che scrive:

Poche ore fa è stato annunciato che il gioco Devotion sarebbe arrivato su GOG. Dopo aver ricevuto molti messaggi dai giocatori, abbiamo deciso di non mettere in lista il gioco nel nostro negozio.

Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG. After receiving many messages from gamers, we have decided not to list the game in our store. — GOG.COM (@GOGcom) December 16, 2020

Non ci è dato sapere la natura né la portata di questi messaggi, ma stando alla nota di CD Projekt le lamentele della community avrebbero quindi impedito di accogliere il gioco sullo store digitale – forse, potrebbe trattarsi degli stessi giocatori cinesi che colpirono Devotion con il review bombing ai tempi di Steam.

La decisione sta causando ulteriore sdegno tra gli appassionati, secondo i quali GOG starebbe mancando di coraggio – tra i quali troviamo anche Notch, il celeberrimo papà di Minecraft.

In qualsiasi modo siano andate le cose, se stavate aspettando lo sbarco su GOG per mettere le mani sul gioco, gettate la spugna: questo matrimonio, purtroppo, non si farà.