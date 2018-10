Warriors Orochi 4, video confronto tra PS4 e Switch

Warriors Orochi 4 sta per arrivare anche su console Nintendo Switch: come si comporta però la versione per la piattaforma della Grande N se paragonata a quella PS4?

Un video (che trovate in calce alla notizia) prova a mettere a confronto le due versioni: non vi resta che giudicare coi vostri occhi.

Ambientato in un mondo sull’orlo del caos, i giocatori possono vestire i panni di 170 personaggi e aiutarli a scoprire il mistero dietro il male che minaccia la loro terra. Gli eroi provneienti dagli universi di Dynasty e Samurai Warriors si trovano di fronte a un’altra battaglia; il dio degli dei, Zeus, si è infiltrato nel regno umano per creare il proprio mondo parallelo.

Gli eroi capiscono che per risolvere questa misteriosa situazione e tornare a casa devono trovare otto bracciali Ouroboros. Durante il viaggio alcuni guerrieri scoprono che questi braccialetti possiedono un grande potere e decidono di usarli a proprio vantaggio per motivi oscuri.

Nella nostra scheda trovate tutti gli ulteriori dettagli su Warriors Orochi 4, in uscita il 19 ottobre 2018.

Lo aspettate?

Fonte: GoNintendo