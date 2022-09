Unieuro eSports Series lancia la sfida per campioni di League of Legends: in palio 20mila euro

I più forti giocatori di League of Legends potranno presto dare prova della loro classe nella nuova competizione firmata Unieuro: stiamo parlando della Unieuro eSports Series – Legends Cup, che permetterà ai suoi partecipanti di sfidarsi per contendersi un montepremi complessivo di 20mila euro in buoni Unieuro.

Il torneo sarà strutturato in quattro differenti date e metterà di fronte i giocatori in modalità Aram 2v2. Le sfide si terranno in questi giorni:

Sabato 17 settembre

Sabato 24 settembre

Sabato 1 ottobre

Sabato 8 ottobre

Per ogni cup è previsto un montepremi di 5mila euro che saranno assegnati a chi conquisterà il podio durante le sfide. In particolare, i premi saranno così suddivisi per ogni singola cup:

1° classificato: 2.500 euro in buoni Unieuro

2° classificato: 1.500 euro in buoni Unieuro

3° classificato: 1.000 euro in buoni Unieuro

Unieuro vuole proporre ai videogiocatori la possibilità di mettere in mostra il loro talento in un palcoscenico di grande importanza: le competizioni saranno infatti anche trasmesse in live streaming sul canale Twitch ufficiale di ESL Italia e i grandi nomi non mancheranno.

A fare da caster saranno infatti Sim0 e Sarengo, mentre l’host della competizione sarà Raiden dei PlayerInside.

Tra i talent che saranno parte dell’evento troviamo i nomi di Allerendys, Nannitwitch, Fierik e Brizz94. In aggiunta i player, sottolineano gli organizzatori, streammeranno sui canali Twitch personali il loro POV, quindi gli spettatori potranno divertirsi a seguire davvero da vicino le imprese dei protagonisti delle cup.

Il torneo, realizzato con la partnership di Intel e HP, mette insieme content creator e giocatori di alto calibro per esprimere il meglio del panorama italiano di LoL, accompagnando all’iniziativa un montepremi di grande valore.

Se siete pronti a raccogliere il guanto di sfida, trovate di seguito il link con tutti i dettagli per iscriversi:

Non possiamo che augurare buona fortuna ai partecipanti: che vinca il migliore!