Ubisoft+: sblocca i migliori giochi Ubisoft a solo 1 euro!

Solo fino al 19 gennaio 2023, Ubisoft offre la possibilità di abbonarsi al suo servizio Ubisoft+, che permette di accedere all’immenso catalogo di titoli del noto publisher, a un solo euro per il primo mese! Un’offerta davvero imperdibile per tutti gli appassionati di alcune delle saghe di videogiochi più conosciute.

Ubisoft+, simile a Xbox Game Pass e Playstation Plus, offre l’accesso a un vasto catalogo di giochi per PC, tra cui troviamo anche i vari capitoli di serie famose come Assassin’s Creed, Far Cry, Rayman, Prince of Persia, Watch Dogs, Anno, Ghost Recon e The Crew, completi di tutti i DLC resi disponibili nel corso del tempo. Inoltre, tutti i titoli saranno disponibili sin dal loro lancio a costo zero.

Questa è un’opportunità perfetta per provare Ubisoft+ e recuperare alcuni titoli che vi siete persi in precedenza a un prezzo conveniente. Tuttavia, si prega di notare che dopo il primo mese, il prezzo dell’abbonamento tornerà a 14,99€. Ma, se non siete soddisfatti del servizio, potrete cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento. Tenete presente che in questo caso i giochi non saranno più disponibili per la fruizione, a meno che non siano già stati acquistati in precedenza.

Per approfittare di questa fantastica offerta e abbonarvi al servizio Ubisoft+ a solo 1 euro per il primo mese, non vi resta altro che cliccare sul link sottostante. Questo vi porterà al sito ufficiale di Ubisoft+ dove potrete effettuare la sottoscrizione e iniziare a giocare.

